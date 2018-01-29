Zehirli diş macunuyla suikast

DİŞ MACUNU, ARAÇ LASTİĞİ

ARAFAT İDDİASI

Nazlı Erdol

Kitaba göre bunlardan birçoğu başarısız olsa da başarı sayısı diğer ülkelerin gizli servislerine göre çok daha yüksek. Kitabın adı ‘’. Bu, Yahudilerin kutsal kitaplarından biri olandaki bir ifadeden geliyor. Talmud’da “Eğer biri seni öldürmeye gelirse, ayağa kalk ve önce sen onu öldür” deniliyor. Bergman, röportaj yaptığı birçok kişinin bu pasaja atıf yaptığını belirtti.gazetesinin istihbarat muhabiri’ın kitabında anlattığı ilginçtekniklerinden biri zehirli diş macunu. Kitapta bunun kimi yönelik olduğu belirtilmese de hedefteki kişinin bir ay içinde zehirli diş macunuyla öldürüldüğü ifade edilmiş. Silahlı insansız hava araçları da bir İsrail tekniği. Daha sonra bunu Amerikan ordusu ve istihbaratı da yoğun olarak kullanıyor. Yol ortasına bırakılmış içi bomba dolu araç lastikleri de yine kitapta anlatılıyor.Bergman,’ın nükleer programında görev alan bilim insanlarına yönelik suikastlerin İsrail tarafından gerçekleştirildiğini de belirtiyor. İran, bu suikastlerden İsrail’i sorumlu tutsa dabir açıklama yapmıyordu.’in eski lideri’ın İsrail tarafından rasyasyonla zehirlendiği iddiası da kitapta güçlü şekilde yer bulurken, Bergman bu konuda edindiği bilgileri İsrail’in askeri sansür yasası nedeniyle ifşa edemeceğini yazıyor.