Zeka ve akıl oyunları için özel derslik açıldı



“Genç beyinleri zekâ ve akıl oyunları ile eğitmek şart”

Elif Bayram

öğrencilerin analitik düşünme becerisini geliştirmek, hızlı ve doğru karar verme yeteneğini artırmak amacıyla Matematik ve Görsel sanatlar bölümlerinin de katkılarıyla hazırlananyoğun ilgi topladı. Dış kapısından içindeki duvarlara kadar, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde özel olarak boyanan ve masaları hem bireysel hem de takım oyunlarının rahatlıkla oynanmasına imkân sağlayacak şekilde düzenlenen sınıftagibi 30 çeşitten fazla eğitici ve yaratıcı oyun seti yer alıyor.Donanımlı matematik öğretmenleri kadrosu ile sürdürülen akıl oyunları derslerinde, öğlen tatili, tenefüs ve boş vakitlerinde verimli ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için mangala, tangram, pentamino, Q-bitz , quarto, reversi ve shapy gibi akıl ve zekâ oyunları alınarak sınıfta öğrencilerin kullanımlarına sunuldu.Akıl Oyunları Dersliği’nin açılış konuşmasını yapan“Öğrencilerimizin derslerinde ve sosyal yaşamlarında gelişebilmeleri adına yeni bir aktivite sınıfı açtık. Okulda bizlerin sunduğu teknolojik donanımları sınırlı zamanlarda kullanıyorlar ancak eve gittiklerinde tablet, televizyon, telefon gibi aletlerle daha çok zaman harcıyorlar. Biz eğitimciler olarak onları mümkün olduğunca daha faydalı aktivitelerin içinde görmek istiyoruz. Okulumuzda akıl oyunları kulübü kurmuştuk. Şimdi de onlar için özel bir sınıf açtık. İster bireysel ister takım olarak burada diledikleri gibi oyunlar oynayabilecekler. Öğrencilerimizden Akıl Oyunları Dersliği’ni aktif olarak kullanmalarını istiyoruz” dedi.