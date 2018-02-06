Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Zeka ve akıl oyunları için özel derslik açıldı

Florya’daki kampüsünde anasınıfından lise son sınıfa kadar eğitim sunan Uğur Koleji, sadece derslerle değil öğrencilerinin gelişimlerine katkıda bulunacak girişimlerle de dikkat çekiyor. Yeni eğitim dönemine robotik tasarım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım ekipmanları ile başlanan kampüste öğrenciler için zekâ geliştirici materyallerin yer aldığı, akıl oyunları derslerinin gerçekleştirildiği özel etkinlik sınıfı açıldı

Zeka ve akıl oyunları için özel derslik açıldı
Uğur Koleji’nde öğrencilerin analitik düşünme becerisini geliştirmek, hızlı ve doğru karar verme yeteneğini artırmak amacıyla Matematik ve Görsel sanatlar bölümlerinin de katkılarıyla hazırlanan Akıl Oyunları Dersliği, yoğun ilgi topladı. Dış kapısından içindeki duvarlara kadar, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde özel olarak boyanan ve masaları hem bireysel hem de takım oyunlarının rahatlıkla oynanmasına imkân sağlayacak şekilde düzenlenen sınıfta Quarto, Katamino, Cubic Race gibi 30 çeşitten fazla eğitici ve yaratıcı oyun seti yer alıyor.

Donanımlı matematik öğretmenleri kadrosu ile sürdürülen akıl oyunları derslerinde, öğlen tatili, tenefüs ve boş vakitlerinde verimli ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için mangala, tangram, pentamino, Q-bitz , quarto, reversi ve shapy gibi akıl ve zekâ oyunları alınarak sınıfta öğrencilerin kullanımlarına sunuldu. 


“Genç beyinleri zekâ ve akıl oyunları ile eğitmek şart”


Akıl Oyunları Dersliği’nin açılış konuşmasını yapan Özel Uğur İlköğretim Okulu Müdürü Osman Çebi; “Öğrencilerimizin derslerinde ve sosyal yaşamlarında gelişebilmeleri adına yeni bir aktivite sınıfı açtık. Okulda bizlerin sunduğu teknolojik donanımları sınırlı zamanlarda kullanıyorlar ancak eve gittiklerinde tablet, televizyon, telefon gibi aletlerle daha çok zaman harcıyorlar. Biz eğitimciler olarak onları mümkün olduğunca daha faydalı aktivitelerin içinde görmek istiyoruz. Okulumuzda akıl oyunları kulübü kurmuştuk. Şimdi de onlar için özel bir sınıf açtık. İster bireysel ister takım olarak burada diledikleri gibi oyunlar oynayabilecekler. Öğrencilerimizden Akıl Oyunları Dersliği’ni aktif olarak kullanmalarını istiyoruz” dedi.


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