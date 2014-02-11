İstanbul Başsavcı Vekili'yken hakkındaki iddialar nedeni ile Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz, atama kararına itiraz edip yıllık izne ayrılmıştı. O günden sonra ilk kez konuşan Bakırköy Başsavcıvekili Zekeriya Öz, Bolu'ya savcı olarak atandığı yönündeki haberlerle ilgili "Atanmam ile ilgili bilgim yok. Doğruysa da hayırlısı olsun" dedi.

HSYK’nın atama kararnamesiyle 166 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'e 3 başsavcı vekili atandı.

İŞTE GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILARIN TAM LİSTESİ:



icdn.posta.com.tr/temp/11-02-2014-adli.pdf (TIKLAYINIZ)





İSTANBUL



Selamettin Celep, Mehmet Salih Sol, Faruk Erşen Yılmaz



ANKARA



Veli Dalgalı, Ramazan Kaya, Zafer Ediş



İZMİR



Orhun Sezer, Muvaffak Meşe, Kazım Araboğlu