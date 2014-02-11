Zekeriya Öz Bolu'ya atandı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğinden Bakırköy Adliyesi'ne Başsavcıvekili olarak atanan Zekeriya Öz Bolu'ya savcı olarak atandı

11 Şubat 2014, Salı 16:50
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İstanbul Başsavcı Vekili'yken hakkındaki iddialar nedeni ile Bakırköy Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz, atama kararına itiraz edip yıllık izne ayrılmıştı. O günden sonra ilk kez konuşan Bakırköy Başsavcıvekili Zekeriya Öz, Bolu'ya savcı olarak atandığı yönündeki haberlerle ilgili "Atanmam ile ilgili bilgim yok. Doğruysa da hayırlısı olsun" dedi.

HSYK’nın atama kararnamesiyle 166 hakim ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'e 3 başsavcı vekili atandı.

İŞTE GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLEN HAKİM VE SAVCILARIN TAM LİSTESİ:

icdn.posta.com.tr/temp/11-02-2014-adli.pdf  (TIKLAYINIZ)


İSTANBUL

Selamettin Celep, Mehmet Salih Sol, Faruk Erşen Yılmaz

ANKARA

Veli Dalgalı, Ramazan Kaya, Zafer Ediş

İZMİR

Orhun Sezer, Muvaffak Meşe, Kazım Araboğlu

 

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