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Zekeriya Öz'ün ByLock'taki rumuzunun Limitsiz olduğu ortaya çıktı

FETÖ’nün firari eski savcısı Zekeriya Öz'ün örgütün kullandığı ByLock programındaki rumuzunun Limitsiz olduğu ortaya çıktı

Zekeriya Öz'ün ByLock'taki rumuzunun Limitsiz olduğu ortaya çıktı
FETÖ’nün firari eski savcısı Zekeriya Öz, ByLock’ta örgütün “kaçın” talimatı verdiğini itiraf etti. ByLock’taki kullanıcı adı limitsiz olan Öz, “Eğer kaçmak yok sonuna kadar direnişe devam denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Strateji değişti, onlara moral kazandırmama üzerine döndü sanırım” diyor. Öz, firariyken araba ve evlerini satmaya çalışmış.

Yeni Şafak’ın haberine göre, FETÖ’cü Zekeriya Öz, 2015 Ağustos’ta Gürcistan üzerinden Avrupa’ya kaçtı. Hala Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde yargılaması devam eden Öz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.


ZEKERİYA ÖZ’DE LİMİT YOK


Örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen Öz’ün yazışmaları, soruşturma dosyasına girdi. Öz’ün, “limitsiz” kullanıcı adını kullandığı ByLock’a en son 13 Şubat 2016’da erişim sağladığı belirlendi. Şifresinin de “3526.zeki” olduğu tespit edildiği Öz’ün kişi listesinde, 16 FETÖ’cünün bulunduğu ByLock’ta bir de grubunun olduğu anlaşıldı. Kaçtıktan günler sonra FETÖ’cü firari hakim Mehmet Karababa ile konuşan firari Öz, ByLock’tan şov yapıyor. Örgütün ‘kaçın’ talimatı verdiğini itiraf eden Öz, 21 Ağustos 2015 tarihli mesajında, “Eğer ‘kaçmak yok sonuna kadar direnişe devam’ denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Strateji değişti, onlara moral kazandırmama üzerine döndü sanırım. Teslim olsak onun görüntüleri üzerinden şov yapacaklardı. İçeridekiler ‘iyi ki kaçtılar’ diye sevinmişler” diyor.


FETULLAH GÜLEN’DEN ‘DAYI’ DİYE BAHSEDİYOR


ByLock içeriklerinde Öz’ün, teröristbaşı Fetullah Gülen’den ‘dayı’ diye bahsettiği belirlendi. Öz, Mehmet Karaba ile yaptığı başka bir konuşmada ise bir tane daha sahte pasaport yaptırmak gerektiğini söylüyor. Öz, o mesajında, “Abi buradan uzun süreli bir yere gidecekmişiz ve orada ev tutulacakmış, haberiniz var mı? Uzun süre kalacaksak evde yapılacak iş varsa yapabiliriz. Abi bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim. O pasaportla Beyaz Rusya dahil her yere gidebiliriz. 15 günü kadar hazırlatabilirim” ifadesini kullanıyor.


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