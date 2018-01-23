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Zeki Çelik transferinde son dakika

İstanbulspor'un genç sağ beki Mehmet Zeki Çelik hakkında İstanbulspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saral, açıklamalarda bulundu.

Zeki Çelik transferinde son dakika
İstanbulspor’un genç oyuncusu Mehmet Zeki Çelik’in Beşiktaş’la anlaştığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Ajansspor editörü Salim Manav’a konuşan İstanbulspor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saral, transfere açıklık getirdi.

Ömer Saral'ın açıklamaları şöyle;

Öncelikle Mehmet Zeki Çelik İstanbulspor Kulübü için, tüm futbolcularımız gibi çok kıymetli ve değerlidir. İstanbulspor yetiştirdiği veya görev verdiği her sporcusunu en üst seviyelerde görmek isteyen bir kulüp anlayışına sahiptir. Beşiktaş da ülkemizi her klasmanda gururla temsil etmiş en üst seviye takımlarımızdan biri. Mehmet Zeki'yi birçok Süper Lig takımı gibi Beşiktaş'ta ciddi anlamda transfer etmek istiyor ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil. Şu ana kadar belli başlı konuşmalar ve haberleşmeler dışında resmi bir görüşme yapılmadı. 

Zannediyorum, birkaç gün içinde Kulüp Başkanımız Sayın Ecmel Sarıalioğlu ve Sayın Fikret Orman bir araya gelecek ve Mehmet Zeki transferi konusunda görüşme yapacaklar. Eğer kulüplerin ve oyuncunun menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma sağlanırsa, Mehmet Zeki'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşebilir. İstanbulspor Kulübü olarak, Mehmet Zeki'nin olası bir transferi durumunda takımımızdan ayrılacak olmasından ötürü üzülecek olsak da, onun gelişimine ve kariyerine katkıda bulunduğumuz için Beşiktaş veya başka büyük kulüplere transfer olduğunu görmekten gurur ve mutluluk duyarız.

Fransa Ligue 1'den Lille, bu sezon oynadığımız Karabükspor ve Adanaspor karşılaşmalarında Mehmet Zeki'yi izletmek üzere scout ekiplerini görevlendirdi. Aynı zamanda İspanya La Liga temsilcileri Sevilla ve Eibar kulüplerinin de Mehmet Zeki'yi takip edip izlettirdiklerini biliyoruz.


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