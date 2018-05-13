ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore’ye teşekkür etti.





Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kuzey Kore, 12 Haziran’daki Büyük Zirve Buluşması’ndan önce bu ay nükleer test sahasını boşaltacağını duyurdu. Teşekkür ederim, zekice bir adım ve zarif bir jest.” ifadelerine yer verdi.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a ziyarette bulunmuş, ülkede tutuklu üç ABD vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamıştı.





Pompeo ayrıca Kuzey Kore yönetimiyle, Trump ile Kim arasındaki görüşmenin 12 Haziran’da Singapur’da yer almasını kararlaştırmıştı.





AA