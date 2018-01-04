Zemherinin sonunda İstanbul'da kar bekleniyor (Zemheri nedir?)

Ocak ayı geldi ama İstanbul
'a hala kış gelmedi. İstanbul'
da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Başka bir deyişle bu yıl kış İstanbul
'a uğramadı bile! Ancak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, İstanbul'da kar yağışının zemheri ayında beklendiğini açıkladı. Peki, zemheri ayı nedir
? Zemheri ayı
nda hava nasıl olur? İşte hem İstanbul'daki hava
durumu hem de zemheri ayıyla ilgili bilmeniz gerekenler...
"ZEMHERİ AYINDA HASTALIKLAR FAZLA GÖRÜLÜR"
Ahmet Köse
, İstanbul'da son birkaç gündür neredeyse sonbaharı anımsatan hava koşullarının yaşandığını ifade ederek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün ölçümlerine göre 2010 Ocak ayında İstanbul'da hava sıcaklığının 22,4 derece ölçüldüğünü, dolayısıyla yaşanılan ılık havaların ne ilk ne de son olacağını kaydetti.
Ahmet Köse, geçmişte kış mevsiminin ikiye ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
"Atalarımız 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi zemheri ayı
olarak ifade etmiş. Zemherinin en belirgin özelliği
bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır. Atalarımız zemheri ayında güneşe kanıp ince giyinenlere zemheri zürafası yakıştırmasını yapmıştır."
Ahmet Köse, batı kesimlerde kışın zemheriden sonraki olan ikinci dönemde yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"BATIDA KIŞ ZEMHERİDEN SONRA GELİYOR"
"Son 15 yıllık verilere göre, geçen yıl İstanbul 6-7 Ocak'ta yoğun kar yağışı gözüktü. Ondan önceki yıllarda ise kar yağışları genellikle ocak ortasında başlayıp ve şubat ortasına kadar devam etmiş. Kar yağışının marta sarktığı dönemler ise 1887 ile 2012 kışı. Genellikle İstanbul'da kar yağışına daha vakit var. Ocak 15'e kadar batı bölgelerinde kar yağışı gözükmüyor, ancak 20 Ocak'tan sonra ciddi bir soğuma bekleniyor. 20 Ocak'tan sonra İstanbul'da kar yağışlarının görüleceğini tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle İstanbul yarıyıl tatilinde kar yağışı alacak." dedi.
ZEMHERİ NEDİR?
Kış mevsimi, 4 mevsimden biridir. Eski dilde Zemheri
ismiyle de anılırdı. Zemheri 22 Aralık ile 31 Ocak arasında kışın en sert geçtiği zamanlara denir. Arapça kış anlamına gelen zem ile Farsça uğultu anlamındaki harir kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Adem Özdoğan