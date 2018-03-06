Zemininde kayma tehlikesi olan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim durdu

'ÖLÜMÜN KIYISINDA YAŞIYORUZ'

Senim Tanay

Şişli Endüstri Meslek Lisesi yanında AVM ve rezidans inşaatından dolayı zeminde kayma tehlikesi oluşmuştu. Tehlike nedeniyle kayma tehlikesi olan binada eğitim dün İstanbul Valiliği tarafından durdurulmuştu.Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler kendi sınıfları yerine okul bünyesinde bulunan atölyelerde eğitim görmeye başladı. Zeminde kayma tehlikesi olan binada kimsenin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.Kaygılarını dile getiren bir öğrenci, "Okulumuz şu an kötü durumda. Ölümün kıyısında yaşıyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım. C bloktakiler prefabrik atölyelerde ders görecek. Bizim için sorun yok ama yakında o da gider. Okulun yarısı yok" dedi.Bir başka öğrenci de, "Ben normalde motor bölümü öğrencisiyim. Bu elektrik atölyesinin orada inşaat olduğu için atölyenin çökme riski var. Orada okuyan öğrenciler de bizim atölyemize gelecekmiş. Bizim çok sıkıntılı olacak. Zaten atölyeler kalabalık, daha da kalabalıklaşacak. Nasıl olacak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.