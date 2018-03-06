Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Zemininde kayma tehlikesi olan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim durdu

Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde yan tarafındaki inşaat nedeniyle zemininde kayma tehlikesi olan binada eğitim durduruldu. Bugün okula gelen öğrenciler, okul bünyesinde bulunan atölyelerde eğitimlerine devam ediyor

06 Mart 2018, Salı 09:41
Zemininde kayma tehlikesi olan Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nde eğitim durdu
Şişli Endüstri Meslek Lisesi yanında AVM ve rezidans inşaatından dolayı zeminde kayma tehlikesi oluşmuştu. Tehlike nedeniyle kayma tehlikesi olan binada eğitim dün İstanbul Valiliği tarafından durdurulmuştu.

Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler kendi sınıfları yerine okul bünyesinde bulunan atölyelerde eğitim görmeye başladı. Zeminde kayma tehlikesi olan binada kimsenin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

'ÖLÜMÜN KIYISINDA YAŞIYORUZ'

Kaygılarını dile getiren bir öğrenci, "Okulumuz şu an kötü durumda. Ölümün kıyısında yaşıyoruz. Buna bir çözüm bulunması lazım. C bloktakiler prefabrik atölyelerde ders görecek. Bizim için sorun yok ama yakında o da gider. Okulun yarısı yok" dedi.



Bir başka öğrenci de, "Ben normalde motor bölümü öğrencisiyim. Bu elektrik atölyesinin orada inşaat olduğu için atölyenin çökme riski var. Orada okuyan öğrenciler de bizim atölyemize gelecekmiş. Bizim çok sıkıntılı olacak. Zaten atölyeler kalabalık, daha da kalabalıklaşacak. Nasıl olacak bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ÖSYM ilk kez e-ALES yapacak

ÖSYM ilk kez e-ALES yapacak
Okul öncesi eğitim 3 yıla çıkıyor

Okul öncesi eğitim 3 yıla çıkıyor
Öğrenciler yarışıyor

Öğrenciler yarışıyor
İngilizce'yi üniversitede öğreniyorlar

İngilizce'yi üniversitede öğreniyorlar
Üniversitelilerden duyarlı davranış

Üniversitelilerden duyarlı davranış
Meral Işık: Sınava ve yaşama hazırlıyoruz

Meral Işık: Sınava ve yaşama hazırlıyoruz
Yaratıcı nesiller yetişiyor

Yaratıcı nesiller yetişiyor
ÖSYM'den flaş ALES kararı (e-ALES sınav tarihleri)

ÖSYM'den flaş ALES kararı (e-ALES sınav tarihleri)
2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor?

2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor?
DGS 2018 ne zaman yapılacak? (Dikey Geçiş Sınavı başvuruları)

DGS 2018 ne zaman yapılacak? (Dikey Geçiş Sınavı başvuruları)
Direksiyon sınavı ne zaman 2018? Direksiyon sınav ücreti ne kadar

Direksiyon sınavı ne zaman 2018? Direksiyon sınav ücreti ne kadar