Zengin kahvaltı menüsünün adresi: Ayşe Deliismail Çiftliği

Senim Tanay

Zengin menü alternatifleri ve keyifli ortamı ile müdavimlerini ağırlamaya devam eden, Beykoz Acarkent’te yer alan aynı isimde kafesinde zengin açık büfe brunch seçenekleriyle pazar keyfine farklı bir tat katıyor.Ayşe Deliismail Çiftliği’nde, doğal ürünlerin yer aldığı brunch menüsü sizi baştan çıkarabilir. Bahçesinde ve iç mekanda sunulan açık büfe brunch'ta birbirinden lezzetli ve kendi çiftliklerinin ürünleri olan peynir çeşitleri ile doğal bal, kaymak, reçel çeşitleri ve pastane ürünleri bulunuyor.