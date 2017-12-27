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Zengin kahvaltı menüsünün adresi: Ayşe Deliismail Çiftliği

Hafta sonu keyifli ve lezzetli bir kahvaltıyı hak ettiniz! Pazar tembelliğinize iştah kabartan bir kahvaltıyla başlayıp çeşitli lezzetlerle kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmaya ne dersiniz?

27 Aralık 2017, Çarşamba 16:36
Zengin kahvaltı menüsünün adresi: Ayşe Deliismail Çiftliği
Zengin menü alternatifleri ve keyifli ortamı ile müdavimlerini ağırlamaya devam eden Ayşe Deliismail Çiftliği, Beykoz Acarkent’te yer alan aynı isimde kafesinde zengin açık büfe brunch seçenekleriyle pazar keyfine farklı bir tat katıyor.

Ayşe Deliismail Çiftliği’nde, doğal ürünlerin yer aldığı brunch menüsü sizi baştan çıkarabilir. Bahçesinde ve iç mekanda sunulan açık büfe brunch'ta birbirinden lezzetli ve kendi çiftliklerinin ürünleri olan peynir çeşitleri ile doğal bal, kaymak, reçel çeşitleri ve pastane ürünleri bulunuyor.
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