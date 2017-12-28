Zengin kelimesinin kökeni nedir? (Kim Milyoner Olmak İster son bölüm)



MURAT YILDIRIM KİMDİR?



BU SORU DAMGA VURMUŞTU

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Aşk Komandoları' sorusu

'Kim Milyoner Olmak İster?'de emanet gözlükle 30 bin TL kazandı

İdil Janet Demiray

Televizyonların merakla takip edilen yarışma programıde Türkçeye Farsçadan geçen zengin kelimesinin köken anlamı hangisi? sorusu dikkat çekti. Sorunun yanıtını arayan izleyiciler internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Pekine?'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerinin internet üzerinden araştırma yapmaya başladığı Zengin kelimesinin kökeni ne? sorusunun30 bin lira değerindeki soruya 'Altın' yanlış cevabını veren yarışmacı programa veda etti.Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle Konya'da dünyaya geldi. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.