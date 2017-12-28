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Zengin kelimesinin kökeni nedir? (Kim Milyoner Olmak İster son bölüm)

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 'Zengin kelimesinin kökeni nedir?' sorusunun çıkmasıyla beraber binlerce kullanıcı bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki merak edilen Zengin Kelimesinin köken nedir? Detaylar haberimizde...

28 Aralık 2017, Perşembe 08:20
Zengin kelimesinin kökeni nedir? (Kim Milyoner Olmak İster son bölüm)
Televizyonların merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de Türkçeye Farsçadan geçen zengin kelimesinin köken anlamı hangisi? sorusu dikkat çekti. Sorunun yanıtını arayan izleyiciler internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki Zengin kelimesinin kökeni ne?

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerinin internet üzerinden araştırma yapmaya başladığı Zengin kelimesinin kökeni ne? sorusunun doğru yanıtı: Taş

30 bin lira değerindeki soruya 'Altın' yanlış cevabını veren yarışmacı programa veda etti.


MURAT YILDIRIM KİMDİR?


Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle Konya'da dünyaya geldi. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO'daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım'ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde "Mesut" karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti. 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.


BU SORU DAMGA VURMUŞTU





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