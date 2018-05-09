Zerouno Duerta 610 beygir gücünde!

Can Hakman

Geçtiğimiz Mart ayında’de düzenlenen’nda görücüye çıkanmodeli, yıl sonunda 5 adet üretime geçecek.Aracın karoserinde kullanılan karbon fiber yapı ve son teknoloji elyaf kaplama sayesinde oldukça hafif ve aerodinamik olmasını sağlıyor. Zerouno Duerta 4.847 mm uzunluğa, 1.970 mm genişliğe ve 1.204 mm yüksekliğe sahip.5.2 litrelik 610 beygir gücünde 560 Nm tork üreten V10 motora sahip. Bu güç aracı 0’dan 100 km hıza sadece 3.2 saniye ulaştırıyor.Aracın maksimum hızı 320 km olarak sabitlenmiş. Rakibiile birebir özelliklere sahip, agresif görüntüsüyle de rakiplerinden bir adım öne geçiyor.Yeni Şafak