Zerouno Duerta 610 beygir gücünde!

Geçtiğimiz Mart ayında İsviçre
’de düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı
’nda görücüye çıkan Italdesign Zerouno Duerta
modeli, yıl sonunda 5 adet üretime geçecek.
Aracın karoserinde kullanılan karbon fiber yapı ve son teknoloji elyaf kaplama sayesinde oldukça hafif ve aerodinamik olmasını sağlıyor. Zerouno Duerta 4.847 mm uzunluğa, 1.970 mm genişliğe ve 1.204 mm yüksekliğe sahip.
Zerouno Duerta
5.2 litrelik 610 beygir gücünde 560 Nm tork üreten V10 motora sahip. Bu güç aracı 0’dan 100 km hıza sadece 3.2 saniye ulaştırıyor.
Aracın maksimum hızı 320 km olarak sabitlenmiş. Rakibi Audi R8 V10 Plus
ile birebir özelliklere sahip Zerouno Duerta
, agresif görüntüsüyle de rakiplerinden bir adım öne geçiyor.
Yeni Şafak
Can Hakman