Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı (Zerrin Özer kimdir?)

"KERİM'İN SEVDİĞİ VARDI"

Trafik kazasına karışan ünlü isimler

Büşra Kamış

ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar ile dikkat çekti. Aşk hayatı ile ilgili soruya "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim üzen taraftım. Tabi bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim." açıklamasında bulunarak şaşırttı.Zerrin Özer, 1991 yılında ilk evliliğini yapmış, evliliğine 1 yıl sonra son vermişti. 2006 yılında Levent Süren ile ikinci kez evlenmiş ve 2009 yılında boşanmıştı.Zerrin Özer, programda "Kerim Tekin ile yaşadığınız aşk mıydı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kerim'in sevdiği vardı. Bizim yaşadığımız şey aşktan öte bir şeydi. O çok özel bir insan benim için."Kerim Tekin'in "Kar beyaz" şarkısını seslendirmesi istenilen Zerrin Özer, "Bu şarkıyı söyleyemem hele ki şimdi Kerim'in fotoğraflarını gördüm, ağlamak istemiyorum" diyerek duygusallaştı.Yeni nesil şarkıcılar için, "Yeni yetme şarkıcılara haddini bildiriyorum. İnsanlar hadsizleşti ve ben hadlerini bildirmekten mutluyum. Yıllar önce bir kuaförde yanıma gelmiş 'Sizin gibi sanatçı olmak istiyorum' demiş biri şimdi çıkıp programda beni eleştiremez." diyerek merak uyandırdı.Aleyna Tilki hakkında ise, "Aleyna Tilki'ye ilk başta çok kızdım ama aslında çok şeker bir kız. Benim kızma nedenim çok konuşması şimdi böyle konuşursa büyüyünce ne konuşacak." açıklamasında bulundu.Yaz Aşkım filminden sonra Kar Beyaz adlı filmin çekimlerine başlamış, çekimler devam ederken Afyon'a konsere gitmiş diğer sanatçı arkadaşlarından önce, menajeri Halis Bütünley ile İstanbul'a dönerken Sandıklı'da trafik kazası geçirmiş ve 23 yaşında vefat etmiştir