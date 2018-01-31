Zeus Tapınağı’nda Süper Kanlı Mavi Ay tutulması

FOTOĞRAF TUTKUNLARI AKIN ETTİ

AİZANOİ ANTİK KENTİ

Mine Bozkurt

Tarihi antik kalıntılarla Süper Kanlı Mavi Ay tutulmasını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, "İkinci Efes" olarak da adlandırılan antik kentteki Zeus Tapınağı’na ilgi gösterdi.Bu büyüleyici doğa olayı, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıdı.Kütahya’ya 57 kilometre mesafedeki Çavdarhisar’da yer alan Aizanoi’nin adı, "Su Perisi Erato" ile efsanevi kral Arkas’ın birleşmesinden ortaya çıkan mitoloji kahramanı "Azan"dan geliyor.13. yüzyılda Çavdar Tatarlarının üssü olduğu, sonraları Çavdarhisar ismini aldığı kaydedilen ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen kent, Avrupalı gezginlerce 1824’te keşfedildi.