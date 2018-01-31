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Zeus Tapınağı’nda Süper Kanlı Mavi Ay tutulması

Ay’ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile Mavi Süper Ay görünümü aynı anda izlenmesi nedeniyle Süper Kanlı Mavi Ay tutulması olarak adlandırılan gökyüzü olayı, Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde izlendi

Zeus Tapınağı’nda Süper Kanlı Mavi Ay tutulması
Tarihi antik kalıntılarla Süper Kanlı Mavi Ay tutulmasını görüntülemek isteyen fotoğraf tutkunları, "İkinci Efes" olarak da adlandırılan antik kentteki Zeus Tapınağı’na ilgi gösterdi.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI AKIN ETTİ


Bu büyüleyici doğa olayı, fotoğraf tutkunlarının objektiflerine yansıdı.


 

AİZANOİ ANTİK KENTİ


Kütahya’ya 57 kilometre mesafedeki Çavdarhisar’da yer alan Aizanoi’nin adı, "Su Perisi Erato" ile efsanevi kral Arkas’ın birleşmesinden ortaya çıkan mitoloji kahramanı "Azan"dan geliyor.

13. yüzyılda Çavdar Tatarlarının üssü olduğu, sonraları Çavdarhisar ismini aldığı kaydedilen ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen kent, Avrupalı gezginlerce 1824’te keşfedildi.


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