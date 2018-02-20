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Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan'ın dans videosu sosyal medyayı salladı

Canan Hoşgör ve Hamdi Alkan'ın kızı olan Zeynep Alkan'ın dün Instagram hesabında paylaştığı ilginç dansı izleyeni şaşırttı. Seksi pozlarıyla ve değişik tarzıyla takipçi sayısını her geçen gün arttıran Zeynep Alkan'ı yakından tanıyalım. Zeynep Alkan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

20 Şubat 2018, Salı 14:49
Zeynep Alkan kimdir? Zeynep Alkan'ın dans videosu sosyal medyayı salladı
Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylı. Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi var.

Zeynep Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı.

ZEYNEP ALKAN SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR


Renkli kişiliği ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 19 yaşındaki Zeynep Alkan, güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Zeynep Alkan'ın sosyal medyayı sallayan dans videosu...



Zeynep Alkan dans videosunu yayınladıktan sonra 'Zeynep, babasını utandırdı' şeklinde haberler yapılmaya başlandı. Zeynep Alkan da çıkan haberler sonrasında Instagram hesabından açıklama yaptığı bir video paylaştı. 


ZEYNEP ALKAN: LÜTFEN BENİ REDDETME BABA


İşte Zeynep Alkan'ın o açıklamaları: 

"Özür dilerim baba ne olur beni evlatlıktan reddetme. Ne kadar şaşırtıcı yine tüm haber siteleri mini şortuyla dans ederek babasını utandırdı yazıyorlar ne yapalım? Beni çok seviyor magazin ne yapacağız? Eğer o videoyu alıyorsanız bu videoyu da alın lütfen tatlı magazin siteleri ben o video ile babamı utandırmak ya da bacaklarımı sergilemek için çekmedim tamamen sıkılmıştım enerjim vardı ve dans ettim milleti güldürmek için ve iyi hissettiğim için paylaşım yaptım ama siz haber siteleri milleti manipüle etmek için var olan siteler olduğunuz için ben hiç bir şey demiyorum artık saldım yani haber olacağını düşünmedim ama nasıl düşünmem uğraşmayın ya yeter!"








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