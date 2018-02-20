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Zeynep Alkan: Özür dilerim baba, lütfen beni evlatlıktan reddetme!

Hamdi Alkan'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Zeynep Alkan, o videonun üzerine yapılan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti. Zeynep Alkan sitemini şu sözlerle dile getirdi...

20 Şubat 2018, Salı 11:22
Zeynep Alkan: Özür dilerim baba, lütfen beni evlatlıktan reddetme!
Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor...

Zeynep Alkan'ın yaptığı son paylaşım yine takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı. Dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan, yapılan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti.

İşte Zeynep Alkan'ın o açıklamaları: 

"Özür dilerim baba ne olur beni evlatlıktan reddetme. Ne kadar şaşırtıcı yine tüm haber siteleri mini şortuyla dans ederek babasını utandırdı yazıyorlar ne yapalım? Beni çok seviyor magazin ne yapacağız? Eğer o videoyu alıyorsanız bu videoyu da alın lütfen tatlı magazin siteleri ben o video ile babamı utandırmak ya da bacaklarımı sergilemek için çekmedim tamamen sıkılmıştım enerjim vardı ve dans ettim milleti güldürmek için ve iyi hissettiğim için paylaşım yaptım ama siz haber siteleri milleti manipüle etmek için var olan siteler olduğunuz için ben hiç bir şey demiyorum artık saldım yani haber olacağını düşünmedim ama nasıl düşünmem uğraşmayın ya yeter!"

Zeynep Alkan'ın dans videosu...



Zeynep Alkan, seksi pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor. 19 yaşında, üniversitede okuyor. Diyor ki: ''Oyunculukta karakter neyse onu yapmak zorundasın. Rol gelince ‘Hayır’ demem. Sınırım yok. Babam bana güvenir seçimlerime karışmaz.''





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