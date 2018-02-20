Zeynep Alkan: Özür dilerim baba, lütfen beni evlatlıktan reddetme!

Zeynep Alkan paylaştı yorum yağdı

Zeynep Alkan babasını üçe katladı

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Elif Bayram

Oyuncu ve yönetmensosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor...yaptığı son paylaşım yine takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı. Dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan, yapılan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti."Özür dilerim baba ne olur beni evlatlıktan reddetme. Ne kadar şaşırtıcı yine tüm haber siteleri mini şortuyla dans ederek babasını utandırdı yazıyorlar ne yapalım? Beni çok seviyor magazin ne yapacağız? Eğer o videoyu alıyorsanız bu videoyu da alın lütfen tatlı magazin siteleri ben o video ile babamı utandırmak ya da bacaklarımı sergilemek için çekmedim tamamen sıkılmıştım enerjim vardı ve dans ettim milleti güldürmek için ve iyi hissettiğim için paylaşım yaptım ama siz haber siteleri milleti manipüle etmek için var olan siteler olduğunuz için ben hiç bir şey demiyorum artık saldım yani haber olacağını düşünmedim ama nasıl düşünmem uğraşmayın ya yeter!"larıyla sosyal medyayı sallıyor. 19 yaşında, üniversitede okuyor. Diyor ki: ''Oyunculukta karakter neyse onu yapmak zorundasın. Rol gelince ‘Hayır’ demem. Sınırım yok. Babam bana güvenir seçimlerime karışmaz.''