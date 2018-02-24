Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ZEYNEP BASTIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA





RIZA KOCAOĞLU İLE ARALARINDA 13 YAŞ VAR



Rıza Kocaoğlu, geçen hafta arkadaşları ile gittiği Nişantaşı'nda bir sahnede Zeynep Bastık’ı görünce çok beğenmiş. Fırsatını bulup tanışmış. Rıza Kocaoğlu, sevgilisinden 13 yaş büyük.



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Büşra Kamış

Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran, şarkıcı oyuncuile aşk yaşamaya başladı. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz yıl 2 buçuk yıllık sevgilisi Eylül Su Sapan'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu aradığı aşkı Zeynep Bastık'ta buldu. Peki, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, Rıza Kocaoğlu ile nasıl tanıştılar?..Zeynep Bastık, 1991 İstanbul doğmuştur. Bir zamanlar Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yapan Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmışlardır. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterini canlandırmıştı.Zeynep Bastık kimdir? sorularının gelmesi üzerine şarkıcı oyuncunun 1,65 boyunda, 53 kilogram ağırlığında, Başak burcu ve lise mezunu olduğunu söylebiliriz.