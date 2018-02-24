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Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Çukur dizisinin fenomen karakterlerinden biri olan Rıza Kocaoğlu'nun adı Zeynep Bastık ile anılmaya başladı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberden sonra Zeynep Bastık kimdir, nereli, soruları gelmeye başladı.
 

Zeynep Bastık kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, şarkıcı oyuncu Zeynep Bastık ile aşk yaşamaya başladı. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Geçtiğimiz yıl 2 buçuk yıllık sevgilisi Eylül Su Sapan'dan ayrılan Rıza Kocaoğlu aradığı aşkı Zeynep Bastık'ta buldu. Peki Zeynep Bastık kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, Rıza Kocaoğlu ile nasıl tanıştılar?..
 

ZEYNEP BASTIK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA

Zeynep Bastık, 1991 İstanbul doğmuştur. Bir zamanlar Murat Dalkılıç’ın vokalistliğini yapan Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı. Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmışlardır. Adı Mutluluk ve Sil Baştan dizilerinde rol alan Zeynep Bastık oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde Rüya karakterini canlandırmıştı.
Zeynep Bastık kimdir? sorularının gelmesi üzerine şarkıcı oyuncunun 1,65 boyunda, 53 kilogram ağırlığında, Başak burcu ve lise mezunu olduğunu söylebiliriz.

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RIZA KOCAOĞLU İLE ARALARINDA 13 YAŞ VAR

Rıza Kocaoğlu, geçen hafta arkadaşları ile gittiği Nişantaşı'nda bir sahnede Zeynep Bastık’ı görünce çok beğenmiş. Fırsatını bulup tanışmış. Rıza Kocaoğlu, sevgilisinden 13 yaş büyük.

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