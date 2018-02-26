Zeynep Bugay'ın ilk romanı 'Sevgili Nasıl Bulunur?' raflarda

'AŞK BİR SİRKTİR'

Senim Tanay

Hadi diyelim güç bela bulundu... O sevgilinin aşkından, samimiyetinden nasıl emin olunur? Bulunan sevgili nasıl elde tutulur? Bilumum saadet düşmanı kadının şerrinden nasıl korunulur? Kahramanımızın ismi Zeymek... Kendisine Bebek Kontesi diyenler de var. Eğitimine milyon dolarlar harcanmış bu genç kız, biraz kibirli, hafif nobran, biraz şımarık biraz sakar. Ve elbette o da her kadın gibi kendi “kurtlu elmasının yarısının” peşinde. Kısmeti beklenmedik anda internet deryasında çıkıyor karşısına. Yakışıklı, sadık, varlıklı sevgili adayının lakabı: Merman! Ve işte böyle başlıyor Kontes’in aşkla imtihanı, sarsak aşk cambazlığı..."Aşk bir sirktir" diyen yazar"Kadın olmak, full+full kısmet arayışında sıklıkla madara olmak, toplum tarafından ayıplanmak, tüm o yargılamalara rağmen 'doğru erkek' ile beraber olma hayali doğrultusunda türlü cambazlığa imza atmak demek. İşte bu yüzden aşk bir sirktir! İşte bu yüzden tüm kadınların hayatı, hatta benim gibi anlı şanlı bir kontesin bile alkışsız ve yasaklı bir sirktir. Tüm bu kısıtlamaların, dayatmaların, ayıplamaların içinde gerçek aşkı bulmak isteyen, uman tüm kadınlar için bu sirkte "Ayıbın yolları kayıp” diyerek başta tüm hemcinsleri olmak üzere okuru düşünürken güldürmeyi umut ediyor.