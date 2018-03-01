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Zeynep Çamcı'yı hiç böyle görmediniz

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Zeynep Çamcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Lady Magazine objektifleri karşısına geçti. Sempatik tavırlarıyla görmeye alıştığımız Zeynep Çamcı'yı hiç böyle görmediniz! 

01 Mart 2018, Perşembe 15:23
Zeynep Çamcı'yı hiç böyle görmediniz
Leyla ile Mecnun, Recep İvedik, Seviyor Sevmiyor gibi başarılı projelerin ardından, ona “Altın Portakal”ı getiren Meryem adlı sinema filmindeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu dişi, feminen ve güçlü pozlarıyla farklı bir portre ortaya koydu.


OYUNCULUK ÇOCUKLUK HAYALİM


Oyunculuğun çocukluk hayali olduğunu söyleyen Zeynep Çamcı, "Yalan Rüzgarı vardı ben küçükken onu izleyip karakterlerin resimlerini çizerdim. Çizgi film kahramanlarını izleyip onlar gibi olduğumu düşünürdüm, hiç unutmam Miki Fare'nin aynanın içinden geçip yansımasında dolaştığı bir bölüm vardı onu izledikten sonra evdeki aynaya ellerimi koyar içinden geçtiğime kendimi inandırıp, odada dolaşırdım" dedi.







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