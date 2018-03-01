Zeynep Çamcı'yı hiç böyle görmediniz



OYUNCULUK ÇOCUKLUK HAYALİM

Zeynep Çamcı: Kendini affetmeyen başkasını affedemez

Elif Bayram

gibi başarılı projelerin ardından, onagetirenadlı sinema filmindeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu dişi, feminen ve güçlü pozlarıyla farklı bir portre ortaya koydu.yunculuğun çocukluk hayali olduğunu söyleyen Zeynep Çamcı, "Yalan Rüzgarı vardı ben küçükken onu izleyip karakterlerin resimlerini çizerdim. Çizgi film kahramanlarını izleyip onlar gibi olduğumu düşünürdüm, hiç unutmam Miki Fare'nin aynanın içinden geçip yansımasında dolaştığı bir bölüm vardı onu izledikten sonra evdeki aynaya ellerimi koyar içinden geçtiğime kendimi inandırıp, odada dolaşırdım" dedi.