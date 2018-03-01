Zeynep Çamcı'yı hiç böyle görmediniz

Leyla ile Mecnun, Recep İvedik, Seviyor Sevmiyor
gibi başarılı projelerin ardından, ona “Altın Portakal”ı
getiren Meryem
adlı sinema filmindeki başarılı oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu dişi, feminen ve güçlü pozlarıyla farklı bir portre ortaya koydu.
O
OYUNCULUK ÇOCUKLUK HAYALİM
yunculuğun çocukluk hayali olduğunu söyleyen Zeynep Çamcı, "Yalan Rüzgarı vardı ben küçükken onu izleyip karakterlerin resimlerini çizerdim. Çizgi film kahramanlarını izleyip onlar gibi olduğumu düşünürdüm, hiç unutmam Miki Fare'nin aynanın içinden geçip yansımasında dolaştığı bir bölüm vardı onu izledikten sonra evdeki aynaya ellerimi koyar içinden geçtiğime kendimi inandırıp, odada dolaşırdım" dedi.
Zeynep Çamcı: Kendini affetmeyen başkasını affedemez
Elif Bayram