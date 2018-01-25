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Zeynep Nazlı Kayı annesi ile tatil yapan Hacı Sabancı'nın yanına gitti

Hacı Sabancı annesi Arzu Sabancı ile Fransa’nın dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel’da. Zeynep Nazlı Kayı da Eylül’de aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Hacı Sabancı'nın yanına gitti

25 Ocak 2018, Perşembe 07:30
Zeynep Nazlı Kayı annesi ile tatil yapan Hacı Sabancı'nın yanına gitti
POSTA/HALİL KALMUK

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, Eylül’de aşk yaşamaya başladığı Zeynep Nazlı Kayı ile 30 Aralık’ta Macaristan- Budapeşte’ye gitmişti. 5 Ocak’ta Meksika-Tulum’a geçen sevgililer hafta sonu Türkiye’ye dönmüştü.


 

SEVGİLİLER DAĞDA HASRET GİDERİYOR


Hacı Sabancı pazartesinden beri annesi Arzu Sabancı ile Fransa’nın dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel’da. İstanbul’da kalan Zeynep Nazlı Kayı da dün Courchevel’a gitti. Birbirlerini 3 günde özleyen sevgililer dağda hasret gideriyor.



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