Zeynep Nazlı Kayı annesi ile tatil yapan Hacı Sabancı'nın yanına gitti

POSTA/HALİL KALMUK
Densa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı,
Eylül’de aşk yaşamaya başladığı Zeynep Nazlı Kayı
ile 30 Aralık’ta Macaristan- Budapeşte’ye gitmişti. 5 Ocak’ta Meksika-Tulum’a geçen sevgililer hafta sonu Türkiye’ye dönmüştü.
SEVGİLİLER DAĞDA HASRET GİDERİYOR
Hacı Sabancı pazartesinden beri annesi Arzu Sabanc
ı ile Fransa’nın dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel’da. İstanbul’da kalan Zeynep Nazlı Kayı
da dün Courchevel’a gitti. Birbirlerini 3 günde özleyen sevgililer dağda hasret gideriyor.
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Elif Bayram