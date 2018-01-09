Zeynep Tandoğan kimdir? (Oyuncu Hazım Körmükçü'nün spiker sevgilisi)

ZEYNEP TANDOĞAN KİMDİR? ZEYNEP TANDOĞAN NERELİ? KAÇ YAŞINDA?



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Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında hesaplaştı!

Hazım Körmükçü kimdir? Eski eşi Hilal Özdemir kim?

Elif Bayram

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Hazım Körmükçü'nün bir süredirlerindenile ilişkisi var. Hatta çift ilişkiyi başka bir boyuta taşıyıp nişanlandı.ü bugünmagazin programına katıldılar. Hal böyle olunca Zeynep Tandoğan ve hayatı merak edilmeye başlandı.Zeynep Tandoğanmezun. Almanca ve İngilizce bilen sunucu, ailenin tek evladı olarak 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babasıbir dönem asbaşkan olarak görev yaptı. 2007 yılında babasını yitirdi. Annesi ise uzun seneler bilişim sektöründe üst düzey yöneticilik, yağlıboya resimler yaptı.Sanat ve sporun aileden gelen bir tutku olduğu belirtenShow Tv ekranlarında staj yaptı ardından FB Tv kuruluş kadrosunda yer aldı. Okuldaki Fener isimli ilk programı ile sunuculuk kariyerine adım attı ardındanisimli programları hazırladı ve sundu.2009 yılında evlendi ve bu evliliğindenisminde bir oğlu var. 2 yıl yurt dışında kaldı Türkiye’ye dönüşünün ardından Objektif isimli programın editörlüğü Beyaz Tv ekranlarında sürdürdü.