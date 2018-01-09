Zeynep Tandoğan kimdir? (Oyuncu Hazım Körmükçü'nün spiker sevgilisi)

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Hazım Körmükçü'nün bir süredir Fenerbahçe TV spiker
lerinden Zeynep Tandoğan
ile ilişkisi var. Hatta çift ilişkiyi başka bir boyuta taşıyıp nişanlandı.
Zeynep Tandoğan ve Hazım Körmükç
ü bugün Duymayan Kalmasın
magazin programına katıldılar. Hal böyle olunca Zeynep Tandoğan ve hayatı merak edilmeye başlandı.
ZEYNEP TANDOĞAN KİMDİR? ZEYNEP TANDOĞAN NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
Zeynep Tandoğan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden
mezun. Almanca ve İngilizce bilen sunucu, ailenin tek evladı olarak 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sait Tandoğan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde
bir dönem asbaşkan olarak görev yaptı. 2007 yılında babasını yitirdi. Annesi ise uzun seneler bilişim sektöründe üst düzey yöneticilik, yağlıboya resimler yaptı.
ZEYNEP TANDOĞAN'IN SUNDUĞU PROGRAMLAR
Sanat ve sporun aileden gelen bir tutku olduğu belirten Zeynep Tandoğan
Show Tv ekranlarında staj yaptı ardından FB Tv kuruluş kadrosunda yer aldı. Okuldaki Fener isimli ilk programı ile sunuculuk kariyerine adım attı ardından Gençler Konuşuyor, Günce, Fenerli Ünlüler, Maç Keyfi ve Fenerbahçe Kurumsal
isimli programları hazırladı ve sundu.
ZEYNEP TANDOĞAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?
2009 yılında evlendi ve bu evliliğinden Can Taha
isminde bir oğlu var. 2 yıl yurt dışında kaldı Türkiye’ye dönüşünün ardından Objektif isimli programın editörlüğü Beyaz Tv ekranlarında sürdürdü.
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