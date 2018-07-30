POSTA/HALİL KALMUK

Thanx Mimarlık’ın ortağı Zeynep Yılmaz geçen cumartesi doğum günü için Mikonos’a gidecekti. Ama plan iptal oldu. Zeynep Yılmaz ilk pastasını 2016’da boşandığı Acun Ilıcalı’dan olan kızları Yasemin ve Leyla ile kesti.

Yasemin ve Leyla

ZEYNEP YILMAZ 42 YAŞINA BASTI

İkinci kutlamayı Bodrum Türkbükü’ndeki Mandarin Otel’de, üçünsünü de Türkbükü People Bar’da yaptı.

Yakın arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Zeynep Yılmaz 42 yaşına bastı.

Zeynep Yılmaz ile ortağı ve kankası Melda Aksu



