Zeynep Yılmaz'ın doğum günü kutlaması
Doğum gününü kutlamak için Mikonos'a gitmek isteyen Zeynep Yılmaz, kutlamayı Bodrum'da yaptı
POSTA/HALİL KALMUK
Thanx Mimarlık’ın ortağı Zeynep Yılmaz geçen cumartesi doğum günü için Mikonos’a gidecekti. Ama plan iptal oldu. Zeynep Yılmaz ilk pastasını 2016’da boşandığı Acun Ilıcalı’dan olan kızları Yasemin ve Leyla ile kesti.
Yasemin ve Leyla
ZEYNEP YILMAZ 42 YAŞINA BASTI
İkinci kutlamayı Bodrum Türkbükü’ndeki Mandarin Otel’de, üçünsünü de Türkbükü People Bar’da yaptı.
Yakın arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Zeynep Yılmaz 42 yaşına bastı.
Zeynep Yılmaz ile ortağı ve kankası Melda Aksu