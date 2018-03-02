Zeytin Dalı Harekâtı şehidinin cenazesinde küçük kardeşi yürekleri dağladı



"AĞABEYİNİN KAMUFLAJINI GİYDİ"



"AFRİN’E ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM"

Serap Belovacıklı

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 41’inci gününde Hatay Hassa’nın karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde dün PYD-YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol için memleketi Isparta’da cenaze töreni düzenlendi. Ulu Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Isparta Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın, askeri erkân, şehidin babası Durmuş (55), annesi Keziban, kız kardeşi Mihriban, erkek kardeşleri İhsan (20) ve Emirhan Açıkkol (7) ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.Cenaze törenine, Afrin’de 3 Şubat’ta şehit düşen Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın babası Hilmi Yılmaz da katılarak, aileye başsağlığı diledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Açıkkol Ailesi’nin yanına giderek başsağlığı dileğinde bulundu.Şehidin kardeşi İhsan Açıkkol, ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze namazında saf tuttu. Şehidin küçük kardeşi Emirhan Açıkkol ise tören öncesinde Türk bayrağına sarılı tabutun başına gelerek ağabeyinin fotoğrafını öptü. Anne Keziban Açıkkol da tabuta sarıldı, uzun süre gözyaşı dökerek öptü.Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazdan sonra baba Durmuş Açıkkol, oğlunun tabutuna sarıldı. Bir süre bu şekilde duran Durmuş Açıkkol’u yakınları ve askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından tören mangası tarafından top arabasına taşındı. Bir süre top arabasıyla götürülen şehidin cenazesi, ardından cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği’ne götürülerek toprağa verildi.Bekâr olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol’un geçen hafta çarşamba günü ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin’e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol’un harekâta gitmeden önce yaptığı konuşmalarında ’Afrin’e şehit olmaya gidiyorum’ dediğini söyledi. Şehidin odasında ’Gayret bizden, zafer Allah’tan’ yazısının yer aldığı kaydedildi.