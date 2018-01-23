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Zeytin Dalı Harekatı'na giden komando: Düğüne gidiyoruz

Suriye'nin Afrin kasabasında yürütülen Zeytin Dalı Harekatı için Hatay’ın Yalankoz mevkiinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği harekata destek vermek için zırhlı personel taşıyıcılarla yola çıktı. Komandolardan biri, kendisine uzatılan mikrofona, 'Düğüne gidiyoruz' dedi

23 Ocak 2018, Salı 14:40
Zeytin Dalı Harekatı'na giden komando: Düğüne gidiyoruz
Zırhlı Personel Taşyıcılar (ZPT) 200 kişilik Hakkari Dağ Komando birliğini almak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Yalankoz mevkiinde bulunan komando birliğine geldi.

Komandolar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yol üzerinde bulunan askeri araçlara doğru yürüdü. Bu sırada silah arkadaşları harekata destek vermek için Hassa ilçesine yola çıkan komandolarla vedalaştı.
 

'HELALLİK İSTEDİK, ALACAĞIZ İNŞALLAH'


Komandoların morallerinin yüksek olduğu görüldü. Zırhlı araçlara binen komandolar "Ya Allah Bismillah Allahu ekber" diyerek ailelerine selam gönderdi. Komandolardan biri, "Tüm Türkiye’ye selam olsun buradan. Alllah’ın izniyle oraya girip alıp geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Herkese selam olsun" dedi.

Bir başka komando ise, "Helallik istedik şükür. Alacağız inşallah. Allah’ın izniyle" dedi.



Zırhlı personel taşıyıcının içinde bulunan bir komando da İhlas Haber Ajansı muhabirinin, "Söylemek isteğiniz bir şey var mı?" sorusuna "Düğüne gidiyoruz" cevabını verdi.



Komando birliği daha sonra zırhlı araçlarla harekata destek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada vatandaşlar da konvoyu selamladı.
 


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