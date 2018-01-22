Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan propaganda yapanlar yakalandı

Serap Belovacıklı

Diyarbakır'da, Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek sosyal medyada PYD/PKK propagandası yapan, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan 17 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden algı yapılarak terör örgütü propagandası yapan, Kürt kökenli vatandaşları provoke ederek sokağa çıkmaya teşvik eden, harekatla ilgili kışkırtıcı, maksatlı ve gerçek dışı fotoğraflar paylaştıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel döküman, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi.Haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.