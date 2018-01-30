Zeytin Dalı Harekatı’nda 11. gün... İşte Burseya üssü

KOMUTAN DENETLEDİ



21 NOKTA ALINDI



TERÖR TÜNELLERİ

Burseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendi

Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)

İdil Janet Demiray

Terör örgütü YPG’nin çok büyük önem verdiği Kilis’in karşısındaki Burseya Dağı, yoğun çatışmaların ardından önceki gün tamamen ele geçirilmişti. Burseya’nın düşmesiyle Afrin yolu da açıldı. Mehmetçik, Burseya Dağı’nda üs bölgesi oluşturmak için çalışmalara başladı. Kilis’ten götürülen iş makineleri üs bölgesi için toprağı hazırlıyor. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile herekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de dün Burseya Dağı’na giderek incelemelerde bulundu.Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıktaki Bafelyun Tepesi’nin de en kısa sürede teröristlerden temizleneceği belirtildi. Çatışmalar Afrin’in batısındaki Raco beldesi yakınlarında da yoğunlaştı. Dün öğle saatlerinde 915. Tepe alındı. Böylece harekatın 10’uncu gününde Afrin’in 5 beldesinde 15’i köy, biri mezra 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarıldı. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 616’ya ulaştı.‘Zeytin Dağı Harekatı’nın 9. gününde Burseya Dağı PYD’den temizlenmişti. Dün teröristlerin dağın çevresine yaptığı tüneller bulundu. Labirent gibi birbirine bağlı tünellerin alt katında revir ve yatakhaneler vardı. Tüneller, 1.5 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğindeydi. Tüneller güçlendirilmiş mevzilere açılıyordu. Top atışlarına ve füzelere dayanıklı tünellerin inşası için Amerika’dan destek alındığı belirlendi.