15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Zeytin Dalı Harekatı’nda 11. gün... İşte Burseya üssü

Afrin Harekatının 9’uncu gününde teröristlerden temizlenen stratejik Burseya Dağı’nda Mehmetçik için üs bölgesi oluşturulacak. Afrin’in batısındaki Raco beldesinde de yoğun çatışmalar yaşanıyor.

30 Ocak 2018, Salı 08:26
Zeytin Dalı Harekatı’nda 11. gün... İşte Burseya üssü

KOMUTAN DENETLEDİ


Terör örgütü YPG’nin çok büyük önem verdiği Kilis’in karşısındaki Burseya Dağı, yoğun çatışmaların ardından önceki gün tamamen ele geçirilmişti. Burseya’nın düşmesiyle Afrin yolu da açıldı. Mehmetçik, Burseya Dağı’nda üs bölgesi oluşturmak için çalışmalara başladı. Kilis’ten götürülen iş makineleri üs bölgesi için toprağı hazırlıyor. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile herekatı yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel de dün Burseya Dağı’na giderek incelemelerde bulundu.


21 NOKTA ALINDI


Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıktaki Bafelyun Tepesi’nin de en kısa sürede teröristlerden temizleneceği belirtildi. Çatışmalar Afrin’in batısındaki Raco beldesi yakınlarında da yoğunlaştı. Dün öğle saatlerinde 915. Tepe alındı. Böylece harekatın 10’uncu gününde Afrin’in 5 beldesinde 15’i köy, biri mezra 5’i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarıldı. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 616’ya ulaştı.


TERÖR TÜNELLERİ


‘Zeytin Dağı Harekatı’nın 9. gününde Burseya Dağı PYD’den temizlenmişti. Dün teröristlerin dağın çevresine yaptığı tüneller bulundu. Labirent gibi birbirine bağlı tünellerin alt katında revir ve yatakhaneler vardı. Tüneller, 1.5 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğindeydi. Tüneller güçlendirilmiş mevzilere açılıyordu. Top atışlarına ve füzelere dayanıklı tünellerin inşası için Amerika’dan destek alındığı belirlendi.



Burseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendiBurseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendi
Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)Afrin Harekatı'nda stratejik 915. Tepe de ele geçirildi (Zeytin Dalı Harekatı'nda 10. gün)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ordu ile ÖSO’nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ordu ile ÖSO’nun birlikte anılmasını içime sindiremiyorum
Tarsus'taki gizemli kazının perde arkası

Tarsus'taki gizemli kazının perde arkası
Uyuşturucu satıcısıdan yüzsüzlüğün fotoğrafı

Uyuşturucu satıcısıdan yüzsüzlüğün fotoğrafı
Devlet 14 yaşındaki çocuğu evlenmekten kurtardı

Devlet 14 yaşındaki çocuğu evlenmekten kurtardı
Yerli İHA objektiflere böyle takıldı

Yerli İHA objektiflere böyle takıldı
Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı girişimi

Zürih Başkonsolosluğu'na saldırı girişimi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan CHP'nin ÖSO açıklamalarına yanıt

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan CHP'nin ÖSO açıklamalarına yanıt
Mehmetçik'ten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest

Mehmetçik'ten Afrin'de görev yapmak isteyen doktora jest
Burseya Dağı'nda çatışma anları

Burseya Dağı'nda çatışma anları
Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı (Şap hastalığı nedir?)

Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı (Şap hastalığı nedir?)
On Numara çekildi (29 Ocak 2018 On Numara sonuçları)

On Numara çekildi (29 Ocak 2018 On Numara sonuçları)