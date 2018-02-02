Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 boyutlu hazırlık

İNSANİ GEÇİŞ KORİDORU



BÜLBÜL ALINDI

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Operasyon planlamaları, bu analizler doğrultusunda bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu (3D) harekât resmi üzerinde yapılıyor.Türkiye’de terör örgütü PKK’nın açığı hendeklere yönelik operasyonlarla tecrübe edinmiş olan Özel Kuvvet (Bordo Bereliler) ve Özel Harekât timleri, Afrin’i üç boyutlu haritalarla en ince ayrıntısına kadar inceleyip, sokak sokak ezberliyorlar.Görüntülerden terör örgütünün nerelerde mevzileneceği, nereleri tuzaklayabileceği ihtimalleri de değerlendiriliyor. Meskûn mahal operasyon planları sivillere en az zarar verecek şekilde yapılırken, kente yönelik harekât başlamadan önce sivillerin tahliyesi için insani geçiş koridorları açılması da öngörülüyor.TSK ve destek verdiği ÖSO güçleri dün Darmık Dağı’na ağırlık verdi. Askeri kaynaklar, Burseya Dağı’ndan daha yüksek olan Darmık Dağı’nın Afrin’i kuş bakışı görme özelliği olması nedeniyle coğrafi açıdan ciddi öneme sahip olduğunu söylediler. Dağın, Afrin’e bakan yamaçlarındaki PYD mevzileri savaş uçaklarınca bombalanıp top atışlarıyla vuruldu. Havadan ve karadan yapılan yumuşatma atışları sonrası komando ve zırhlı birlikler ilerleyişini sürdürdü. Yer yer teröristlerle ağır makineli tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya girilirken, Afrin kuzeyinde Bülbül Dağı cebindeki Alikar köyü ele geçirildi. Ardından da Bülbül belde merkezi terör örgütü PKK-PYD’den kurtarıldı. Bülbül, ‘Zeytin Dalı’ harekâtında Afrin ilçesinde PYD-PKK’dan ele geçirilen ilk belde merkezi oldu. Bülbül, Hatay’ın Hassa ilçesinden Kilis kent merkezine uzanan sınır hattı boyunca, örgütün lojistik destek sağladığı merkezlerden biriydi.TSK dün yaptığı açıklamada, önceki gün Afrin’de değişik bölgelere yönelik taarruzlarda 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece harekâtta şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 790 olduğunu duyurdu.TSK, 29 Ocak Pazartesi günü Asos-Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yapılan iki ayrı hava harekâtında da 49 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.(Hürriyet)