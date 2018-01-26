Zeytin Dalı Harekatı'nda 7. gün: Yeni hedef Bafelyun Tepesi



YENİ HEDEF



‘TANKLARI GÖRÜNCE KAÇTIK’

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İdil Janet Demiray

Kilis’teki yerleşim alanlarını menzilinde bulundurduğu ve Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olduğu için öncelik verilen Burseya Dağı’nda, pazartesi ve salı günü şiddetli çatışmalar oldu. Dağın daha önce terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan bazı bölgeleri ÖSO’nun kontrolüne geçerken, ilerleyiş yağış, sis ve çamur nedeniyle zorlaştı.Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor. Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu belirtildi Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi’ne yöneleceklerini kaydetti. Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi’nin ardından planlamada Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin temizlenmesi var.TSK ve ÖSO mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa’ya getirilen teröristlerden 3’ü tutuklandı. Harekât öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD-PKK’lının bulunduğunu söyleyen teröristler, “Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensupları kaçtı. Biz yakalandık” dedi.