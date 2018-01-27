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Zeytin Dalı Harekatı’nda 8. gün

Ulusal güvenliğimizi tehdit eden Afrin’deki PYD’li teröristlere karşı başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 8’inci güne girildi. TSK, PYD’ye ağır darbe vurdu.

Zeytin Dalı Harekatı’nda 8. gün
Yunus Emre Korkmaz dar gelirli bir vatandaş. Kırdığı odunları koyduğu çuvalı sabah ayazında sırtlamış. Hatay’da, Suriye sınırında, Afrin’e gitmek için bekleyen Mehmetçik’e götürüyor. “Yakın bunları, ısının. Ananız babanız sizi bu millete emanet etti” diyor ve ekliyor “Biz oldukça sizin, siz oldukça da bizim sırtımız yere gelmez.”


7 GÜNDE 343 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ


Taarruza ara verildi Suriye Afrin’de başlatılan ‘Zeytin Dalı’ harekatında 7 gün geride kaldı. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ilerleyişini sürdürüyor. Şu ana kadar 343 terörist etkisiz hale getirildi. 3 asker şehit olurkan ÖSO güçleri de 11 kayıp verdi. En yoğun çatışmaların yaşandığı Azez-Afrin arasındaki Burseya Dağı’nda taarruza ise yoğun yağış, sis ve çamur nedeniyle ara verildi.


Adamanlı köyünün YPG’den temizlenmesinin ardından evlerine dönen ailelere Mehmetçik gıda yardımında bulunurken, askeri doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.


SEMT PAZARINA ROKET


Asker ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu, ileri harekâta havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi. Hatay Reyhanlı’da Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki üstü kapalı semt pazarına dün YPG’li teröristler roket fırlattı. Çatıyı parçalayan roket, semt pazarının ortasına düştü. Pazarın dün kapalı olması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadı.



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