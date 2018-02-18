Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu

Nazlı Erdol

nin (’de terör örgütü’ya yönelikı’nda iki Avrupalı örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.sınırındakibölgesinde devam eden harekatta TSK’nın etkisiz hale getirdiği teröristlere ilişkin sosyal medyaya yansıyan bilgilerde bazı Avrupalı kişilere rastlandı.Buna göre harekat sırasında "" kod adlı İspanyol uyrukluile "" kod adlı Fransız uyruklu, geçen hafta etkisiz hale getirildi.Ayrıca,’ya katılan Hollanda uyruklu "" kod adlıisimli teröristin de örgütün Suriye’nin doğusundaki Irak sınırında Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran güçleriyle süren çatışmalarda öldüğü ortaya çıktı.PYD/PKK içindeülkeleri ve’den çok sayıda yabancı terörist bulunduğu biliniyor. Batı ülkeleri DEAŞ içinde savaştığı tespit edilen teröristler için yoğun istihbari ve adli takibat yaparken, PYD/PKK saflarında bulunup ülkesine dönenlere farklı muamelede bulunuyor. Batılı yetkiler, PYD/PKK’yı tehdit olarak görmedikleri için bu kimseler hakkında adli kovuşturma yapmıyor ya da yapılan kovuşturmalar formalitede kalıyor.