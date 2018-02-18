Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'
nin (TSK
) Afrin
’de terör örgütü PYD/PKK
’ya yönelik Zeytin Dalı Harekat
ı’nda iki Avrupalı örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.
Suriye-Türkiye
sınırındaki Afrin
bölgesinde devam eden harekatta TSK’nın etkisiz hale getirdiği teröristlere ilişkin sosyal medyaya yansıyan bilgilerde bazı Avrupalı kişilere rastlandı.
Buna göre harekat sırasında "Baran Galicia
" kod adlı İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon
ile "Kendal Breizh
" kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche
, geçen hafta etkisiz hale getirildi.
Ayrıca, PYD/PKK
’ya katılan Hollanda uyruklu "Baran Sason
" kod adlı Sjoerd Heeger
isimli teröristin de örgütün Suriye’nin doğusundaki Irak sınırında Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran güçleriyle süren çatışmalarda öldüğü ortaya çıktı.
PYD/PKK içinde Avrupa
ülkeleri ve ABD
’den çok sayıda yabancı terörist bulunduğu biliniyor. Batı ülkeleri DEAŞ içinde savaştığı tespit edilen teröristler için yoğun istihbari ve adli takibat yaparken, PYD/PKK saflarında bulunup ülkesine dönenlere farklı muamelede bulunuyor. Batılı yetkiler, PYD/PKK’yı tehdit olarak görmedikleri için bu kimseler hakkında adli kovuşturma yapmıyor ya da yapılan kovuşturmalar formalitede kalıyor.
AA
Nazlı Erdol