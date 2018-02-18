Zeytin Dalı Harekatı'nda iki Avrupalı terörist deşifre oldu

Büşra Kamış

Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde devam eden harekatta TSK’nın etkisiz hale getirdiği teröristlere ilişkin sosyal medyaya yansıyan bilgilerde bazı Avrupalı şahıslara rastlandı.Buna göre harekat sırasında "Baran Galicia" kod adlı İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ile "Kendal Breizh" kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche, geçen hafta etkisiz hale getirildi.Ayrıca, PYD/PKK’ya katılan Hollanda uyruklu "Baran Sason" kod adlı Sjoerd Heeger isimli teröristin de örgütün Suriye’nin doğusundaki Irak sınırında Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran güçleriyle süren çatışmalarda öldüğü ortaya çıktı.PYD/PKK içinde Avrupa ülkeleri ve ABD’den çok sayıda yabancı terörist bulunduğu biliniyor. Batı ülkeleri DEAŞ içinde savaştığı tespit edilen teröristler için yoğun istihbari ve adli takibat yaparken, PYD/PKK saflarında bulunup ülkesine dönenlere farklı muamelede bulunuyor. Batılı yetkiler, PYD/PKK’yı tehdit olarak görmedikleri için bu kimseler hakkında adli kovuşturma yapmıyor ya da yapılan kovuşturmalar formalitede kalıyor.