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Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerlerden biri CHP'li Özgür Özel'in yakını çıktı

TSK’nın Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanıp Hatay’da tedaviye alınan askerlerden birinin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in yakını olduğu öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerlerden biri CHP'li Özgür Özel'in yakını çıktı
27 Ocak’ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 11 askerden biri olan Özel’in yakınının Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği bildirildi. Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, "Afrin harekâtında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak, Antakya’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel’in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" dedi.


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