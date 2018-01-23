Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke eden paylaşımlara polis baskını



BİRÇOK ADRESE BASKIN YAPILDI

İdil Janet Demiray

tarafından’e yönelik başlatılan veadı verilen askeri harekat ile ilgili Ankara Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, silahlı terör örgütleriveile ilgili propaganda yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında araştırma başlattı.Soruşturma kapsamında, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Bilişim Suçları Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu polis, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunduğunu saptadığı, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskınlar yaptı. Evlerde arama yapan polis ekiplerinin birçok kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.