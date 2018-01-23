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Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke eden paylaşımlara polis baskını

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin’in terör örgütlerinden kurtarılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada provoke içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen aralarında HDP’li bazı yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskın yaptığı öğrenildi

Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke eden paylaşımlara polis baskını
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen askeri harekat ile ilgili Ankara Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ ile ilgili propaganda yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında araştırma başlattı.


BİRÇOK ADRESE BASKIN YAPILDI


Soruşturma kapsamında, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Bilişim Suçları Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu polis, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunduğunu saptadığı, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskınlar yaptı. Evlerde arama yapan polis ekiplerinin birçok kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.


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