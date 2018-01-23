Zeytin Dalı Harekatı’nı provoke eden paylaşımlara polis baskını

Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Afrin
’e yönelik başlatılan ve Zeytin Dalı
adı verilen askeri harekat ile ilgili Ankara Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD
-YPG
ve DEAŞ
ile ilgili propaganda yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında araştırma başlattı.
BİRÇOK ADRESE BASKIN YAPILDI
Soruşturma kapsamında, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Bilişim Suçları Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu polis, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunduğunu saptadığı, aralarında HDP’li yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskınlar yaptı. Evlerde arama yapan polis ekiplerinin birçok kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.
İdil Janet Demiray