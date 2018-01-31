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Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gün! Bak Ubasi köyü teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününde savaş uçakları bir kez daha havalandı. F16'lar Kilis'in karşısındaki Darmık Dağını bombalarken, TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gün! Bak Ubasi köyü teröristlerden temizlendi
Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından bir başka kritik nokta olan Darmık Dağı'nda bir çok ayrı nokta Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Darmık Dağı ve çevresindeki terör hedefleri halen savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Savaş uçakları roketlerin atıldığı YPG mevzilerine bomba yağdırıyor.

Bir saattir devam eden bombardımanın ardından TSK ve ÖSO'nun karadan operasyona başlaması bekleniyor. Darmık Dağı, Hassa ile Kilis arasında bulunuyor.


BAK UBASİ ELE GEÇİRİLDİ


TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki Bak Ubasi köyünü PYD/PKK terör örgütünden temizledi. 


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