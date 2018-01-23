'Zeytin Dalı Harekatı'yla evine döndü



24 SAAT NÖBET TUTULUYOR



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

'EŞİM VE ÖĞULLARIMIN AKIBETİNİ BİLMİYORUM'

Haber Merkezi

Beşar Esad rejiminin 2012 Temmuz ayında PYD/PKK'ya çatışmadan devrettiği Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, iç savaş boyunca terör örgütünün en çok yuvalandığı alanlardan biri olan Şenkal köyü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılan ilk yer oldu.Coğrafi konumu nedeniyle Kilis kent merkezi ve Hatay'ın bazı ilçelerinin yanı sıra İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için de tehdit oluşturan ilçe ve sınırdaki Şenkal köyü, teröristler tarafından uzun yıllar Amanos Dağlarına sızmak için de kullanıldı.Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcıyla beraber teröristlerden temizlenen ilk yerleşim yeri olan köy, Türkiye sınırına yaklaşık 5, Kilis'in Gülbaba Köyüne de yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki köyde ÖSO askerleri 24 saat nöbet tutuyor. Çevredeki bazı yerleşim yerlerinden halen çatışma seslerinin geldiği köyde ÖSO askerleri köylülerin geride bıraktığı eşyaların korunması noktasında da azami gayret gösteriyor.Köye, ÖSO güçlerinin denetiminin ardından çevredeki diğer köylerden de göçler başladı. 5 çocuğuyla beraber bir traktörün kasasında köyüne dönen, köyü uzaktan gören bir mevkiye geldiğinde eline aldığı beyaz bir bez parçasını sallayarak topraklarına giriş yaptı.Mahmud köyüne girince gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye'ye ve ÖSO güçlerine teşekkür eden Mahmud askerleri alınlarından öperek minettarlığını dile getirdi. Mahmud, askerlerin de yardımıyla beraber traktör kasasındaki eşyalarını yaklaşık bir yıldır ayrı kaldığı evine taşıyıp yerleştirdi.55 yaşındaki Mahmud, terör örgütü PYD'nin bölgeye gelmesiyle beraber evlatlarının zorla silah altına alınmak istendiğini söyledi.Karşı çıktıkları için eşinin ve 3 oğlunun esir olarak PYD tarafından alındığını belirten Mahmud, "Eşim ve oğullarımın akıbetini bilmiyorum.İnşallah onlara da kavuşurum. Onun için dua etmekten başka çarem yok. Şimdiye kadar bazı köylerde yaşamaya çalıştık ama yabanda yaşamak zor oluyor. Buranın da kurtarıldığını duyunca köye gelmeye karar verdik" dedi.Karşı çıktıkları için eşinin ve 3 oğlunun esir olarak PYD tarafından alındığını belirten Mahmud, "Eşim ve oğullarımın akıbetini bilmiyorum. İnşallah onlara da kavuşurum.Onun için dua etmekten başka çarem yok. Şimdiye kadar bazı köylerde yaşamaya çalıştık ama yabanda yaşamak zor oluyor. Buranın da kurtarıldığını duyunca köye gelmeye karar verdik" dedi.