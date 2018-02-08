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Zeytin Dalı harekatında şehit olan Ömer Bilal Akpınar törenle memleketine uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede, teröristlerin tanksavar ve havanlı saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın (22) cenazesi, Gaziantep’te düzenlenen törenle memleketi Karabük’e uğurlandı.

08 Şubat 2018, Perşembe 09:48
Zeytin Dalı harekatında şehit olan Ömer Bilal Akpınar törenle memleketine uğurlandı
'Zeytin Dalı Harekat' kapsamında Suriye’nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgeye teröristler tarafından dün akşam tanksavar ve havanla düzenlenen saldırıda şehit olan iki askerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar için Gaziantep Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi.



Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Adli Tıp Kurumu’ndan sabah saatlerinde alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla havalimanına getirildi.



Şehit Akpınar’ın tabutu, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla memleketi Karabük’e uğurlandı.



Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın cenazesi, Safranbolu’da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

DHA
 


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