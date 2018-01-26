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Zeytin Dalı harekatını protesto etmek isteyen örgüt üyeleri Kadıköy'de gençlere saldırdı

İstanbul'da, Afrin’deki PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı harekâtını protesto eden DKP/BÖG üyelerinin devlet ve TSK aleyhinde slogan atmalarına tepki gösteren biri kız üç genç, örgüt üyelerinin saldırısına uğradı. Gençlere saldırıp feci şekilde döven beş örgüt üyesi yakalanırken, olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

26 Ocak 2018, Cuma 16:46
Zeytin Dalı harekatını protesto etmek isteyen örgüt üyeleri Kadıköy'de gençlere saldırdı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, TSK’nın Afrin’e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekatını protesto ederek sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup eylemci, 21 Ocak Pazar günü Kadıköy’de eylem yaptı. 

Devlet aleyhine slogan atan gruba kafede oturan bazı gençler tepki gösterdi. Kendilerine tepki gösteren 3 kişiyi kafede oturdukları sırada tekme tokat döven Y.Y., A.T.T., M.Y., B.A. ve A.S. adlı 5 saldırgan bugün terör polisince düzenlenen operasyonla yakalandı.
  
Terör yandaşlarının kafedeki gençleri tekme tokat dövmesi güvenlik kameralarına da yansıdı.



Görüntülerde birkaç genç, kafede oturarak sohbet ediyor. Bir süre sonra eylemciler gençlerin yanlarına geliyor. Bir süre yaşanan tartışmadan sonra saldırganlar oturan gençleri tekme tokat dövüyor.


7 KİŞİYE GÖZALTI

  
Ayrıca yine sosyal medya üzerinden örgütlenerek terör propagandası yaptığı tespit edilen DKP/BÖG adlı örgüte mensup U.B.Ç., ve A.E.E. adlı 2 zanlı İstanbul ve İzmir’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
  
Gözaltına alınan toplam 7 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

İHA
 


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