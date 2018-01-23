Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti



ASKERİ UÇAKLA MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunda 4. gün! Taha Akyol sınırda oluşturulan terör koridorunu yazdı

VASİYETİ BUYMUŞ

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Serap Belovacıklı

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.Burada düzenlenen törenin ardından Özalkan'ın naaşı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.Törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile askeri erkan katıldı.Şehit Musa Özalkan'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde bugün öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ayaş'ın Bayat köyünde toprağa verilecek.Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin 2008’den bu yana astsubay olarak görev yaptığını belirtti.Şehidin 2015’e kadar Bolu Dağı Komando Tugayında görevli olduğunu, yılın 9 ayı Şırnak, Gabar, Cudi, Kuzey Irak ve diğer birçok bölgede operasyonlara katıldığını anlatan ağabey Özalkan, "Bunların bir kısmını ailem üzülmesin diye söylemezdi. Kendisi benimle paylaşırdı." dedi.Özalkan, kardeşinin 2015’te Kayseri’ye gittiğini, 2017’de tekrar Tunceli Dağ Komando Tugayına tayininin çıktığını aktararak, şöyle devam etti: "Kendisi 2017 Haziran’da tayin olduktan sonra El Bab yakınlarında bir karakolda görev yapıyordu. Afrin operasyonu başlayacağını daha önceden biliyor, tahmin ediyorlardı komutanları vesilesiyle.Aralık ayı başı gibi El Bab’dan geri Gaziantep sınırına çekilmişlerdi. Orada gerekli eğitimlerini tamamlayıp, sizin de bildiğiniz üzere Afrin operasyonu başlar başlamaz, kara harekatının olduğu pazar günü sabahleyin Afrin’e girdiler. Cumartesi günü akşam konuşmuştum kendisiyle en son. ’Ağabey sabah kara harekatı yapılacak, muhtemelen biz gireceğiz. Annemler üzülmesin onlara söylemedim, senin bilgin olsun’ demişti. Koşarak şehadet şerbetini içmeye gitti."Özalkan, sözlerine şöyle devam etti: "Kendisinin vasiyeti olduğuna dair bir mesajı varmış. Ben de İstanbul’daydım. Gece 04.00 gibi döndüm Ankara’ya. Döndükten sonra öğrendim. Mesaj attığı arkadaşları, ’Evet, bize böyle bir mesaj attı’ diye teyit ettiler. Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum. Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim. Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye’de bir okula isminin verilmesini istemiş."Şehit Musa Özalkan’ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde bugün öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Ayaş’ın Bayat köyünde toprağa verilecek.Şehidin sosyal paylaşım sitesinden attığı tweetler vatan aşkını bir defa daha gözler önüne serdi. İşte o tweetler...