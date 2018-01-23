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Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Suriye sınırında girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan (30), baba ocağı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Kararlıyız, azimliyiz. Sınırlarımızı taciz eden üç beş soysuza izin vermeyeceğiz. Şehidimizin vasiyetini yerine getireceğiz" dedi. Öte yandan MHP liderinin Özel Kalemi, Bahçeli'nin Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getireceğini açıkladı

23 Ocak 2018, Salı 14:03
Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı
Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, baba ocağı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

ERDOĞAN: KARARLIYIZ, AZİMLİYİZ

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Kararlıyız, azimliyiz. Bu mücadeleyi kazanacağız, muvaffak olacağız. Bu ülke nasıl bakmış, bu ülke ne demiş bakacak halimiz yok. Bu millet kendi göbeğini kendini kesecek. Sınırlarımızı taciz eden üç beş soysuza izin vermeyeceğiz. Şehidimiz geleceği okuyup şehadetten gelecek paranın bile nereye gideceğini belirtmiş. Vasiyetini yerine getireceğiz" dedi.





Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı Sincan'daki baba evine getirildi. Şehidin eşi Şeyma Özalkan (solda), babası Selahattin Özalkan (sağda) ve yakınları, helallik alınması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ BAHÇELİ ÜSTLENDİ

MHP liderinin Özel Kalemi, Bahçeli'nin Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getireceğini açıkladı.

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyetiZeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

MUSA ÖZALKAN'IN VASİYETİ NEYDİ?

Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan "Kendisinin vasiyeti olduğuna dair bir mesajı varmış. Ben de İstanbul’daydım. Gece 04.00 gibi döndüm Ankara’ya. Döndükten sonra öğrendim.  Mesaj attığı arkadaşları, ’Evet, bize böyle bir mesaj attı’ diye teyit ettiler.  Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum. Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim. Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye’de bir okula isminin verilmesini istemiş" açıklamasında bulunmuştu.



Şehidin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar vatan aşkını bir defa daha gözler önüne serdi. İşte o tweetler:







 


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