Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlandı

ERDOĞAN: KARARLIYIZ, AZİMLİYİZ

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın naaşı Sincan'daki baba evine getirildi. Şehidin eşi Şeyma Özalkan (solda), babası Selahattin Özalkan (sağda) ve yakınları, helallik alınması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ BAHÇELİ ÜSTLENDİ

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

MUSA ÖZALKAN'IN VASİYETİ NEYDİ?

Senim Tanay

Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş, baba ocağı Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesinde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğandedi.MHP liderinin Özel Kalemi, Bahçeli'nin Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getireceğini açıkladı.Şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan "Kendisinin vasiyeti olduğuna dair bir mesajı varmış. Ben de İstanbul’daydım. Gece 04.00 gibi döndüm Ankara’ya. Döndükten sonra öğrendim. Mesaj attığı arkadaşları, ’Evet, bize böyle bir mesaj attı’ diye teyit ettiler. Muhtemelen vasiyeti doğru diye düşünüyorum. Benim haberim yoktu vasiyetinden, ben de yeni öğrendim. Kendi adına Türkmen bölgesinde Suriye’de bir okula isminin verilmesini istemiş" açıklamasında bulunmuştu.