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Zeytin Dalı şehidinin babasından en zor görev

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç’un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı.

02 Mart 2018, Cuma 11:52
Zeytin Dalı şehidinin babasından en zor görev
Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı’nda görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte ’Zeytin Dalı Harekâtı’na katıldı. Astsubay Koç, doğum gününden 1 gün sonra Afrin’in Bilal köyü mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu şehit Koç’un cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya’ya getirildi.



Şehit Astsubay Koç’un cenazesini havalimanında 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, protokol üyeleri, babası Ahmet ile annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı.



Baba Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç’un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.



Memleketi Konya’ya, yaklaşık 1,5 ay önce izne gelen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Koç’un bekar olduğu, daha önce de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde geçici görevde bulunduğu ve kısa süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.



Şehit Koç’un cenazesinin, ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası Konya Şehitliği’ne defnedileceği belirtildi.


CANİKLİ: 41'İ TSK MENSUBU 157 ŞEHİDİMİZ VAR


Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır" dedi.



Bakan Canikli,  Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Canikli, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgileri paylaştı. 

Canikli, "615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekat kapsamında maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.
 


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