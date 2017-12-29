Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde yangın!

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Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir deri boyama atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, çevrede paniğe neden oldu
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