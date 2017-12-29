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Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde yangın!

Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir deri boyama atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, çevrede paniğe neden oldu

29 Aralık 2017, Cuma 15:03
Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde yangın!
Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir deri boyama atölyesinde yangın çıktı. Atölyedeki makinelerin neden olduğu yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Yangına ihbar üzerine çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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