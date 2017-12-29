Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde yangın!

Senim Tanay

'nde bulunan bir deri boyama atölyesinde yangın çıktı. Atölyedeki makinelerin neden olduğu yangın, korku dolu anlar yaşattı.Yangına ihbar üzerine çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.