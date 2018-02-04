15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Zeytinburnu'nda yük gemisi lodos nedeniyle karaya oturdu

İstanbul’da etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle bir yük gemisi Zeytinburnu’nda sahile vurdu. Kamboçya bandıralı olan geminin, mürettebatı tarafından 2015 yılında terk edildiği öğrenildi. 

04 Şubat 2018, Pazar 11:15
Zeytinburnu'nda yük gemisi lodos nedeniyle karaya oturdu
Zeytinburnu ile Bakırköy açıklarında demirli olan ve sahibinin borçları sebebiyle 3 sene önce terk edildiği öğrenilen Kamboçya bandıralı Tallas Phnompenh isimli gemi, İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosta sürüklenerek, Zeytinburnu sahilinde karaya çarptı. 

Olumsuz hava şartları sebebiyle kurtarma çalışmaları henüz yapılamayan geminin sabaha karşı sürüklenmeye başladığı ifade edildi. Kum iskelesi olarak bilinen bölgede sahile vuran geminin, sürüklenme anında denizde bulunan diğer gemilere çarpmaması muhtemel bir faciayı da önledi. Geminin yakıt tankının boş olması sebebiyle yakıt sızdırma ihtimalinin de olmadığı öğrenildi.

2015 yılında mürettebatı tarafından terk edilen ve bu süre zarfında Zeytinburnu açıklarında demirli olan geminin geçen yıl da yan yattığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.

AA

İşte olay yerinden ilk görüntüler...


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

AK Parti 3 ay boyunca anket yaptırmayacak

AK Parti 3 ay boyunca anket yaptırmayacak
Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için yağmur uyarısı!
TSK'dan Afrin açıklaması: 932 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Afrin açıklaması: 932 terörist etkisiz hale getirildi
Furkan Vakfı üyelerinin evlilik formu doldurup evlendikleri ortaya çıktı

Furkan Vakfı üyelerinin evlilik formu doldurup evlendikleri ortaya çıktı
Uludağ'da teleferik seferleri bugün de yapılamıyor

Uludağ'da teleferik seferleri bugün de yapılamıyor
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı

115 hamile çocuk skandalında tutuklanan 5 çocuğun Suriyeli olduğu ortaya çıktı
Terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşın aracına saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşın aracına saldırdı
Torba tasarıdan ‘Adnan Hoca yayınlarını’ engelleme formülü çıktı

Torba tasarıdan ‘Adnan Hoca yayınlarını’ engelleme formülü çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür konuşması

Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür konuşması
Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerin isimleri ve memleketleri belli oldu