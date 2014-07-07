Zeytinlere kıymayın!

Zeytin ve zeytinyağı sektörü, ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na karşı imza kampanyası başlattı. n haberine göre; Sektör temsilcileri, tasarının zeytinlik alanlarda enerji yatırımı yapılmasının önünün açacağını savunan sektör temsilcileri, biran önce bu yanlıştan dönülmesini istiyor. Sektör ayrıca, kanun tasarısının görüşüleceği Tarım Komisyonu’na da çıkarma yapacak. ‘Zeytinciliğin sonu olur’ dedikleri yasa tasarısının komisyondan geçmemesi için yoğun bir mücadele verecek.

Ulusal Zeytin Ve Zeytinyağı Komisyonu Başkanı Ümmühan Tibet, önceki gün sektörün tüm aktörlerinin bir araya geldiğini belirterek, “Bu toplantıda imza kampanyası kararı çıktı. Geçimini zeytincilikten sağlayan, doğasını koruma endişesi taşıyanlar bu yasa tasarısına karşı çıkıyor. Bu kanun tasarısının yasalaşmaması için siyasi parti gözetmeksizin herkesin imza atmasını istiyoruz” dedi.



Sektörün önemli isimlerinden Murat Narin ise daha önceki yıllarda da ‘zeytin yasası değişikliğine’ karşı hazırlanan bildirgeye sadece zeytinci kurum ve kişilerin değil CHP, Ak Parti, MHP ve TKP’ye kadar bütün siyasi partilerin imza attığını hatırlatarak, zeytincilik yasasının değiştirilmesinin Anayasa ve uluslararası sözleşmeye aykırı olduğunu kaydetti.





BU TORBADA ZEYTİN OLMASIN

Kanun tasarısına karşı hazırlanan bildirgeye imza atanlardan Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin de biran önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirterek, Salı günü gerçekleşecek Tarım Komisyon’da yerini alacağını dile getirdi. 7-8 yıldır zeytinlikler üzerinde bir oyun oynadığını ifade eden Cahit Çetin, şöyle konuştu: “Tekrar tekrar gündeme gelmesinde bir art niyet arıyorum. Her torba yasanın içine zeytinciliği sokuyorlar. Biz bu torbada zeytinin olmasını istemiyoruz.”



BAKAN HEDEFİNDEN VAZ MI GEÇTİ?

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in son yıllarda zeytincilik ile yaptığı çalışmaları taktir ettiğini ifade eden Cahit Çetin, “Devletin ciddi yatırımları oldu. Hala da bu yatırımlar devam ediyor. Bakanlığın dünya ikinciliği gibi bir hedefi var. Şimdi merak ediyorum kanun tasarısında imzası bulunan Bakan Mehdi Eker, bu hedeflerden vaz mı geçti? Bunu sormak lazım” diye konuştu.





SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’, 16 Haziran’da TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı tasarı, 24 Haziran Salı günü de Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’nda kısa süre görüşüldü ve incelemesi için bir alt komisyona göndermişti. Sektör, ‘ekim ayına kadar rahat bir nefes aldık’ dese de alt komisyon bir gün sonra toplandı. Uzun tartışmaların ardından da alt komisyon kanun tasarısıyla ilgili ‘Tarım Komisyonu’nda görüş alınmasına karar verdi. Tarım Komisyonu da yarın saat 14:00’de toplanıyor. Zeytinlerle ilgili kanun tasarısının daha önce 4 kez TBMM komisyonlarında durdurulmuştu. Zeytinliklerin maden aramalarına açılmasına ilişkin düzenlemeyi geçtiğimiz yıl Danıştay iptal etmişti.