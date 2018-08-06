Zeytinli Rock Festivali'nin 90 kişilik line-up'ı açıklandı
Geçtiğimiz yıl 200.000’den fazla müzikseveri ağırlayarak Türkiye müzik tarihine damga vuran Zeytinli Rock Festivali, bu yıl 29 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında her zamanki yeri Dalyan Sahili'nde gerçekleşecek. Festivalde sahne alacak isimler belirlendi
Bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Rock Festivali, dopdolu programıyla festival katılımcılarına sınırsız eğlence sunmaya hazırlanıyor
Şebnem Ferah, Selda Bağcan ve Boom Pam, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Sertab Erener Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan’dan oluşan Oceans Of Noise, maNga ve Athena gibi isimler sahne alacak.
Ayrıca festivalde ilk kez 'akustik sahne' olacak. Akustik sahnede Hüsnü Arkan, Bülent Ortaçgil, Mehmet Güreli, Erkan Oğur, Murat Yılmazyıldırım, Kalben, Fatma Turgut ve Pilli Bebek olacak.
5 gün boyunca 90'dan fazla sanatçı ve grubu ağırlayacak olan, yılın en önemli müzik olayında sahne alması kesinleşen isimler şöyle sıralanıyor:
29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
SİYAH SAHNE
Teoman
Selda Bağcan & Boom Pam
Mabel Matiz
Gaye Su Akyol
İlhan Erşahin's İstanbul Sessions
Niyazi Koyuncu
Jakuzi
KIRMIZI SAHNE
Hey! Douglas
Della Miles (US)
Sena Şener
Sufle
Ufuk Beydemir
Ümit Olgun & Paryalar
Dilhan Şeşen
Pagos
AKUSTİK SAHNE
Yeni Türkü
Ezgi Aktan
What Da Funk
30 AĞUSTOS PERŞEMBE
SİYAH SAHNE
Duman
Ceza
Cem Adrian
Can Bonomo
İskender Paydaş
Çamur
Aydilge
KIRMIZI SAHNE
Ezhel
The Godfathers (UK)
Gökcan Sanlıman
Can Kazaz
Cihan Mürtezaoğlu
Nadas
İlhan Güryalçın
3 Deyince
AKUSTİK SAHNE
Bülent Ortaçgil
Gündoğarken
Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu
31 Ağustos Cuma
SİYAH SAHNE
Athena
maNga
Ceyl'an Ertem
Umut Kuzey
Oceans of Noise
Can Gox
Özge Fışkın
KIRMIZI SAHNE
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Gülçin Ergül Arabesk
Gazapizm
Ozbi feat. Gülce Duru
Palmiyeler
İkiye On Kala
Simge Pınar
Dalgana Bak
AKUSTİK SAHNE
Pilli Bebek
Ogün Sanlısoy
Murat Yılmazyıldırım
1 Eylül Cumartesi
SİYAH SAHNE
Şebnem Ferah
Ümit Besen & Pamela
Büyük Ev Ablukada
Adamlar
Deniz Tekin
Sattas
Eda Baba
KIRMIZI SAHNE
Baba Zula
Son Feci Bisiklet
Pacifico (CL)
Nova Norda
In Hoodies
Supernova
Set
The Family
AKUSTİK SAHNE
Kalben
Mehmet Güreli
Murat İlkan & Metin Türkcan
2 EYLÜL PAZAR
SİYAH SAHNE
Sepultura (BR)
Pentagram
Moğollar
Hayko Cepkin
Pera
Black Tooth
Murder King
KIRMIZI SAHNE
Kesmeşeker
Yok Öyle Kararlı Şeyler
The Madcap
Piiz
Kök
Yedinci Ev
Sails of Serenity
Normal Değil
AKUSTİK SAHNE
Fatma Turgut
Hüsnü Arkan
Tuna Kiremitçi