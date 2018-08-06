Bu yıl biri akustik sahne olmak üzere, 3 ana sahnede, aralarında dünyaca ünlü heavy metal grubu Sepultura, 80’lerin efsane İngiliz grubu The Godfathers gibi yabancı sanatçıların da bulunduğu 90 performansa ev sahipliği yapacak olan Zeytinli Rock Festivali, dopdolu programıyla festival katılımcılarına sınırsız eğlence sunmaya hazırlanıyor

Şebnem Ferah, Selda Bağcan ve Boom Pam, Mabel Matiz, Gaye Su Akyol, Sertab Erener Emre Kula, Ozan Yılmaz, Alpar Lü, Eser Ünsalan’dan oluşan Oceans Of Noise, maNga ve Athena gibi isimler sahne alacak.





Ayrıca festivalde ilk kez 'akustik sahne' olacak. Akustik sahnede Hüsnü Arkan, Bülent Ortaçgil, Mehmet Güreli, Erkan Oğur, Murat Yılmazyıldırım, Kalben, Fatma Turgut ve Pilli Bebek olacak.

5 gün boyunca 90'dan fazla sanatçı ve grubu ağırlayacak olan, yılın en önemli müzik olayında sahne alması kesinleşen isimler şöyle sıralanıyor:

29 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

SİYAH SAHNE

Teoman

Selda Bağcan & Boom Pam

Mabel Matiz

Gaye Su Akyol

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions

Niyazi Koyuncu

Jakuzi

KIRMIZI SAHNE

Hey! Douglas

Della Miles (US)

Sena Şener

Sufle

Ufuk Beydemir

Ümit Olgun & Paryalar

Dilhan Şeşen

Pagos

AKUSTİK SAHNE

Yeni Türkü

Ezgi Aktan

What Da Funk

30 AĞUSTOS PERŞEMBE

SİYAH SAHNE

Duman

Ceza

Cem Adrian

Can Bonomo

İskender Paydaş

Çamur

Aydilge

KIRMIZI SAHNE

Ezhel

The Godfathers (UK)

Gökcan Sanlıman

Can Kazaz

Cihan Mürtezaoğlu

Nadas

İlhan Güryalçın

3 Deyince

AKUSTİK SAHNE

Bülent Ortaçgil

Gündoğarken

Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

31 Ağustos Cuma

SİYAH SAHNE

Athena

maNga

Ceyl'an Ertem

Umut Kuzey

Oceans of Noise

Can Gox

Özge Fışkın

KIRMIZI SAHNE

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Gülçin Ergül Arabesk

Gazapizm

Ozbi feat. Gülce Duru

Palmiyeler

İkiye On Kala

Simge Pınar

Dalgana Bak

AKUSTİK SAHNE

Pilli Bebek

Ogün Sanlısoy

Murat Yılmazyıldırım

1 Eylül Cumartesi

SİYAH SAHNE

Şebnem Ferah

Ümit Besen & Pamela

Büyük Ev Ablukada

Adamlar

Deniz Tekin

Sattas

Eda Baba

KIRMIZI SAHNE

Baba Zula

Son Feci Bisiklet

Pacifico (CL)

Nova Norda

In Hoodies

Supernova

Set

The Family

AKUSTİK SAHNE

Kalben

Mehmet Güreli

Murat İlkan & Metin Türkcan

2 EYLÜL PAZAR

SİYAH SAHNE

Sepultura (BR)

Pentagram

Moğollar

Hayko Cepkin

Pera

Black Tooth

Murder King

KIRMIZI SAHNE

Kesmeşeker

Yok Öyle Kararlı Şeyler

The Madcap

Piiz

Kök

Yedinci Ev

Sails of Serenity

Normal Değil

AKUSTİK SAHNE

Fatma Turgut

Hüsnü Arkan

Tuna Kiremitçi