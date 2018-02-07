Zihinsel engelli vatandaşın cenazesine binlerce kişi katıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde vefat eden, giyim tarzından dolayı "Başkan" olarak adlandırılan 55 yaşındaki zihinsel engelli, yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı

Zihinsel engelli vatandaşın cenazesine binlerce kişi katıldı
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Sıtkı Kundak (55) için Kaleiçi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı kılınmadan önce Kundak için düşüncelerini paylaşan İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, ilçede sevilen bir isim olan "Sıtkı Başkan"ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

İlçede 3 yıldır müftülük yaptığını anımsatan Akşit, "İlk geldiğimde tanıdığım, bildiğim ikinci kişiydi. Ne zaman karşılaşsak elinde bir davetiye ’Düğünümüz var’ derdi. Şimdi düğününü cennette inşallah yüce Rabbimiz yapar. O Allah’ın sevgili bir kuluydu. Ben buna inanıyorum. Ben onu çok sevdim, sizlerin de onu çok sevdiğine inanıyorum. Hepinizden Sıtkı Başkan için helallik istiyorum." dedi.

BANDO EŞLİĞİNDE DEFNEDİLDİ


Bandoyu çok sevmesinden dolayı Kundak’ın cenazesi Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde Adalızade Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.

CENAZEYE 4 BİN KİŞİ KATILDI


Cenazeye, Kaymakam Muammer Aksoy, Belediye Başkanı Özer Kayalı ve siyasi parti temsilcileriyle yaklaşık 4 bin kişi katıldı.


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