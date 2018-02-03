Zika virüsü salgınına neden olan sivrisinek Türkiye'de aranacak

TÜRKİYE GENELİ TARANACAK

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKTIĞIMIZDA RİSKLİ SONUÇLAR ÇIKABİLİR'

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Senim Tanay

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Akıner öncülüğündeki ekip, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni kapsayan Aedes türü sivrisineklerle ilgili araştırma projesi hazırladı.RTEÜ Rektörlüğü, Avrupa Birliği’nin (AB) çeşitli fonları ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından desteklenen projelerle Rize, Trabzon ve Artvin’de saha çalışması yapan ekip, Dünya Sağlık Örgütü´nün (WHO) 2 yıl önce küresel çapta acil durum ilan ettiği Brezilya’daki Zika virüsü salgınına neden olan 2 Aedes türü sivrisinek tespit etti. Sağlık Bakanlığı koordinesinde oluşturulan ekip, sivrisinek türleri ile ilgili kontrol ve ilaçlama mücadelesi başlattı. Etkin mücadele ile sivrisinek popülasyonlarının hızla yayıldığı tespit edilen alanlarda yüzde 80’e yakın oranda yayılma durduruldu. Sivrisineklerde yapılan virüs taramasında ise Zika ve benzeri virüs türüne rastlanmadı.Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Aedes türü sivrisineklerin tespit edilmesinin ardından bu kez Türkiye genelinde tarama yapılması için harekete geçildi. Rize Recep Tayyip Erdoğan, Hacettepe, Kafkas ve Adnan Menderes üniversitelerinden 15 kişilik uzman heyet, Türkiye genelinde kritik noktalarda sivrisinek türü taraması gerçekleştirecek. Mart ayında başlayacak olan ve 3 yıl sürecek çalışma ile İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya kentleri başta olmak üzere Karadeniz, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgelerinde de çalışma yürütülecek. Çalışmada, sığınmacıların geldiği özellikle sınır bölgeleri ise öncelikli olarak araştırılacak.Doğu Karadeniz’de rastlanan Aedes türü sivrisinek türü nedeniyle konunun daha detaylı araştırılması gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi. Proje kapsamında ülke genelinde genel durumun tespit edileceğini kaydeden RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Akıner,Doç.Dr. Akıner, "Bu projede olası tehlike arz edebilecek alanların araştırılması ön plana çıktı. Hem ülkemizin batı sınırında hem de denize kıyısı bulanan, büyük ticaret hacmine sahip olan bölgelerde araştırma yapacağız.Projenin resmi tüm işlemleri tamamlanarak başlama noktasına geldi. Mart ayı itibarıyla bölgemiz başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde bir araştırma yapmaya başlayacağız. Araştırma konumuz ’Bu canlı türüyle daha efektif nasıl mücadele edebiliriz?’ olacak. Yüzde 80 oranında mücadelede başarıya ulaşmış olsak da daha sonradan herhangi bir sıkıntıyla karşılaşabileceğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Tedbiri elden bıraktığımız anda riskli sonuçların ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Bu nedenle sınır alanlarında ve göçmen akımının çok olduğu alanlarda bu türlerin var olup olmadığı, varsa virüs taşıyıp taşımadıklarını araştıracağız" dedi.Zika virüsü, hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye (küçük kafa) neden oluyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.