Zimbabve, bankaların kripto para işlemleri yapmasını yasakladı

Afrika’nın güneyinde bulunan Zimbabve’de bankalar artık kripto paralardan uzak duracak. Zimbabve Merkez Bankası, henüz kripto paralara dair hiçbir kuruluşa ticaret lisansı vermediğini ve yatırımcıların yasalar tarafından korunmadığını söyledi.





Zimbabve Merkez Bankası Müdürü John Mangudya, “Merkez Bankası ülkedeki tüm bankacılık kuruluşlarına kripto paralarla hizmet vermemelerini bildirdi.” dedi ve ekledi: “Kripto paralar, işlemlerin doğası gereği kara para aklayanlar ve diğer suçlular için ideal seçeneğe dönüştü.”





Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatları geçtiğimiz yıl büyük bir tırmanış sergilemişti. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıların kâr etmek için satış yapması fiyatların tepetaklak olmasına ve buna karşılık ülkelerin piyasalara sıkı düzenlemeler getirmesine sebep olmuştu. Dünyanın en büyük kripto para piyasalarından Çin, ülkedeki tüm yerel kripto para borsalarını kapattı.





Geçtiğimiz yıl 20 bin dolara kadar değerini artıran Bitcoin, bugün 8.410 dolar seviyesinden işlem görüyor.