Zimbabve İngiliz Milletler Topluluğuna geri dönüyor

İngiliz Milletler Topluluğundan yapılan açıklamada, Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'nın topluluğa yeniden üye olma yönündeki talebini İngiliz Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland'a yazdığı mektubunda ilettiği belirtildi.

Scotland, aldığı mektuptan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Zimbabve'nin başarılı bir üyelik başvurusunun akabinde İngiliz Milletler Topluluğuna nihai dönüşü çok önemli bir fırsat olacaktır." dedi.

Eski İngiliz sömürgesi olan ve bağımsızlık öncesi Güney Rodezya adını taşıyan Zimbabve, 1980 yılında katıldığı topluluktan 2003 yılında ayrılmıştı. Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan askeri müdahale sonrasında 37 yıldır iktidarda olan Robert Mugabe istifaya zorlanmış ve yerine eski Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa getirilmişti.