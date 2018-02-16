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Zinedine Zidane hakkında şok iddia!

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Paris Saint Germain'i kendi sahasında 3-1 yenen Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'tan hocası Zinedine Zidane hakkında flaş bir açıklama geldi.

Zinedine Zidane hakkında şok iddia!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Santiago Bernabeu'da Paris Saint Germain'i 3-1'le devirerek moral bulan Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos'un hocası Zinedine Zidane hakkında yaptığı açıklama olay yarattı.

Ramos, mücadelenin ardından verdiği beyanatta "Herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak hocamızın kalacağını düşünüyor ama Zidane, dinlenmek isteyebilir." ifadelerini kullandı.

Zidane ile birlikte kupayı üst üste üçüncü kez kazanabileceklerini söyleyen Ramos, bu durumda bile Fransız teknik adamın sezon sonunda görevi bırakma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Bu sezon La Liga'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real'de Zidane'ın sezon sonunda görevi bırakacağına yönelik pek çok iddia ortaya atılmıştı.


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