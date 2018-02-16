Zinedine Zidane hakkında şok iddia!

Erdinç Şahin

son 16 turunda'da'ile devirerek moral bulan'de kaptan'un hocasıhakkında yaptığı açıklama olay yarattı.Ramos, mücadelenin ardından verdiği beyanatta "" ifadelerini kullandı.Zidane ile birlikte kupayı üst üste üçüncü kez kazanabileceklerini söyleyen Ramos, bu durumda bile Fransız teknik adamın sezon sonunda görevi bırakma ihtimalinin olduğunu söyledi.Bu sezon'da şampiyonluk yarışına erken havlu atan Real'de Zidane'ın sezon sonunda görevi bırakacağına yönelik pek çok iddia ortaya atılmıştı.