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Zinedine Zidane yerine Löw!

Real Madrid'de taşlar yerinden oynayacak. Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez ligdeki kötü gidişin faturasını Zidane'a kesmeye hazırlanıyor. Fransız teknik adamın yerine ise Löw'ün getirileceği iddia ediliyor

08 Şubat 2018, Perşembe 19:52
Zinedine Zidane yerine Löw!
Real Madrid'de taşlar yerinden oynayacak. Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez ligdeki kötü gidişin faturasını Zidane'a kesmeye hazırlanıyor.


ZIDANE YOLCU


Bu sezon La Liga'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid'de Teknik Direktör Zinedine Zidane ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mundo Deportivo'da çıkan habere göre Perez, Zidane'ın yerine takımın başına geçireceği ismi şimdiden belirledi.


İLK TEKLİF LOW'E


Hedefteki isim Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw. İspanyollara göre Real Madrid Zidane ile sezon sonunda yollarını ayıracak ve ilk teklif eski Fenerbahçeli teknik direktör Löw'e yapılacak. Löw dışındaki adaylar ise Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri ve Jürgen Klopp.


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