Zıpkınla kendini gözünden vurdu!

14 yaşındaki İngiliz Devon White, geçen hafta ailesiyle birlikte gittiği İtalya’nın Sperlonga bölgesinde dalış yaptı. Suyun altında elindeki zıpkını ateşleyen çocuk, yanlışlıkla kendini gözünden vurdu.

Yaklaşık 30 santimetrelik zıpkın, çocuğun maskesini aşarak kafatasına girdi.

Devon’un ameliyatını başarıyla gerçekleştiren 66 yaşındaki cerrah Alberto Delitala, çocuğun beyninin milimetrelerle kurtulduğunu ifade etti. “40 yıllık cerrahım, böyle bir şey görmedim. Bu, tıbbi mucize!” dedi. Çocuğun görme yetisini yeniden kazanabileceğini söyledi.